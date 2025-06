La Diócesis de San Roque celebró la ordenación sacerdotal de Federico Ramírez

Con profunda emoción y gratitud, la comunidad diocesana celebró este viernes 20 de junio la ordenación sacerdotal de Federico Ramírez, un joven oriundo de Sáenz Peña, cuya vocación ha sido fruto de años de discernimiento, oración y entrega al servicio de Dios y de la Iglesia.

La ceremonia tuvo lugar a las 19 horas en la Iglesia Catedral San Roque, y fue presidida por el obispo diocesano, Monseñor Hugo Nicolás Barbaro, acompañado por numerosos sacerdotes, diáconos, seminaristas, familiares, amigos y fieles de distintas comunidades de la diócesis que se hicieron presentes para compartir este momento de gracia.

Federico Ramírez proviene de una familia numerosa y cristiana, y desde su adolescencia comenzó a sentir el llamado de Dios durante una Peregrinación Juvenil al Santuario de la Virgen de Itatí en Corrientes. Su vocación fue madurando en la vida parroquial y en el servicio pastoral en su barrio, donde encontró un espacio concreto para vivir su fe en comunidad.

Formado en el Seminario Diocesano Cura Brochero, Federico completó parte de su formación en el Colegio Internacional Sedes Sapientiae, en Roma. Fue ordenado diácono el 11 de octubre de 2024, y desde entonces prestó servicio en la Parroquia San Bernardo, además de acompañar activamente a la Pastoral Vocacional Diocesana.

En su testimonio previo a la ordenación, Federico expresó con claridad la raíz de su vocación: “Dios elige siempre, no importa cómo estemos, sino en el tiempo de Él. El llamado siempre es de Dios. No podremos tener una respuesta lógica al por qué a mí. La responsabilidad está en responder o no y en cómo uno se deja acompañar por Él”.

Durante su etapa diaconal, el nuevo sacerdote compartió que el acompañamiento al obispo y su servicio en la parroquia le permitieron “acercarse a las distintas realidades de la diócesis y ver cómo en todos lados se pide por más sacerdotes, lo cual muestra el deseo genuino de la gente en su búsqueda de Dios”.

Federico también manifestó su alegría y gratitud: “Estoy feliz con la ordenación, y la felicidad tiene que ver con la posibilidad de servir a la Iglesia donde y como pueda, siempre con la gracia de Dios. Agradezco a tanta gente que rezó y reza por mí. Agradezco a la Virgen, que fue el camino que Dios eligió para buscarme”.

La diócesis de San Roque celebra con gozo esta nueva ordenación sacerdotal, signo de esperanza en medio del camino sinodal de la Iglesia. Con humildad y convicción, Federico ha respondido al llamado del Señor, y ahora comienza una nueva etapa de entrega al servicio del Evangelio.

