Allanan viviendas y detienen a un menor de edad por balear a una joven para robarle

Este lunes se llevaron a cabo dos allanamientos en la ciudad de Resistencia en el marco de una causa por robo a mano armada en grado de tentativa. Como resultado, fue detenido un menor de 17 años identificado como A.E.C, quien estaría vinculado al violento ataque contra una joven ocurrido el pasado 5 de junio.

La víctima, fue Aldana Altamirano de 25 años, fue abordada a las 6:15 de la mañana mientras regresaba a su domicilio en pasaje Lisandro de la Torre, luego de finalizar su jornada laboral en el Sanatorio Güemes.

Dos jóvenes a bordo de una moto roja Honda CB1 la interceptaron y uno de ellos, tras exigirle su motocicleta, la golpeó y le disparó cuando se negó a entregarla. A pesar de que el disparo impactó en su cuerpo, no lograron llevar a cabo el robo debido a que la moto de los atacantes se trabó con la suya, lo que obligó a los agresores a huir a pie por un pastizal. Vecinos del lugar acudieron en su ayuda.

En el marco de la investigación, ya habían sido detenidos dos personas junto al secuestro de la moto utilizada en el hecho. Las tareas posteriores permitieron identificar a un tercer implicado.

Este lunes, y tras una orden del Juzgado de Garantías N° 2, se allanaron dos domicilios: uno en calle Frondizi al 2700, donde se concretó su detención y se secuestró indumentaria presuntamente utilizada en el hecho, y otro en avenida Nicaragua N° 60, que resultó negativo. También se incautó un cartucho calibre 50.

La Fiscalía Penal N° 10 dispuso remitir la causa a la comisaría jurisdiccional y dar intervención al Juzgado del Menor N° 3, que ordenó su traslado a «La Aldea», en la localidad de Colonia Benítez. El joven fue notificado de su situación legal y continuará alojado bajo disposición judicial.

EL TESTIMONIO DE LA JOVEN

«Eran las seis de la mañana, ya estaba por llegar a mi casa cuando se me cruzan dos personas en una moto. Me piden la moto, y yo, sin imaginarme que era real, reaccioné riéndome», relató Aldana en diálogo con Diario Chaco . «Me chocan, me bajo de la moto y uno de ellos forcejea conmigo. Yo empiezo a gritar, a tocar bocina hasta que escucho un disparo», añadió.

En medio del caos, Aldana no notó que había sido herida. «Ellos dejaron tirada su moto porque se enganchó con la mía y salieron corriendo. Yo intenté desenganchar mi moto para escapar, por miedo a que vuelvan. Ahí me vi la sangre en el pecho y me di cuenta de que me habían disparado», contó.

Vecinos de la zona la auxiliaron y un gendarme que vive en la cuadra fue quien la asistió primero. La llevaron al centro de salud de Villa Libertad creyendo que se trataba de una herida corto punzante. Pero al llegar, confirmaron que era una herida de arma de fuego sin orificio de salida. Fue trasladada al hospital Perrando, donde le realizaron estudios y tomografías, y luego derivada a terapia intensiva del sanatorio Chaco.

La joven también aportó datos clave para identificar a los agresores: «Yo los vi cuando salían de una casa, no estaban encapuchados. A uno lo reconocí cuando me mostraron su cara. Después, gracias a lo que contaron otros vecinos, detuvieron al dueño de la casa de donde habían salido».

