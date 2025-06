Senadores aliados del Gobierno piden una sesión urgente con 39 proyectos en agenda

Un grupo de senadores vinculados al oficialismo presentó un pedido formal para que el Senado sesione de manera urgente y aborde un extenso temario que incluye 39 iniciativas con dictamen de comisión. La solicitud fue elevada a la vicepresidenta Victoria Villarruel e incluye firmas de legisladores del bloque Las Provincias Unidas, como Edith Terenzi, Lucila Crexell, Juan Carlos Romero y Carlos Espínola. También se sumó el radical Pablo Blanco. La última sesión del cuerpo fue el 7 de mayo, cuando se rechazó la iniciativa «Ficha Limpia».

Entre los temas propuestos figuran modificaciones al Código Penal sobre denuncias falsas, la creación del sistema Alerta Sofía, cambios en las leyes de trasplante de órganos y manejo del fuego, y regulaciones sobre el desarmado de vehículos. Sin embargo, fuentes del Senado anticiparon que será difícil que la sesión se concrete la semana próxima, ya que el jueves 26 a las 11 el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentará su informe ante la Cámara Alta.

A pesar del pedido, no hay señales claras de que Villarruel acceda a convocar una sesión con iniciativas que no provienen directamente del Ejecutivo. Algunos legisladores recuerdan que la vice había prometido no repetir el estilo de conducción de Cristina Kirchner, quien durante su gestión al frente del Senado mantuvo cerrado el recinto durante largos períodos. Sin embargo, advierten que hasta ahora tampoco se ha permitido avanzar con temarios propios impulsados por los senadores.

Por su parte, el interbloque peronista, encabezado por José Mayans, planea volver al ruedo esta semana con foco en los proyectos jubilatorios aprobados en Diputados. Las iniciativas contemplan una mejora del 7,2% en los haberes previsionales, el aumento del bono de $ 70.000 a $110.000 y la extensión por dos años de la moratoria. Aunque aún deben pasar por comisiones, el oficialismo teme que sean aprobadas sin dificultades si llegan al recinto.

Uno de los debates que también podría reactivarse es el de la ampliación de la Corte Suprema. El senador Romero impulsa una propuesta para llevar de cinco a siete los integrantes del tribunal, con la condición de que no haya más de cinco del mismo sexo. El kirchnerismo acompañaría esta iniciativa, desestimando otras opciones que proponen elevar la cantidad a nueve o incluso a quince jueces. Desde el Ejecutivo, en tanto, prefieren discutir el tema después de las elecciones legislativas.

Durante la única reunión plenaria reciente sobre este asunto, Mayans cuestionó duramente a los actuales miembros del máximo tribunal y los acusó de violar la Constitución. «No están a la altura de las circunstancias. Son jueces ineptos y corruptos», disparó el senador formoseño. Además, anticipó que la Corte atraviesa una profunda crisis institucional, alimentada por disputas internas por el control del Consejo de la Magistratura. También podría volver al debate la reforma de la Auditoría General de la Nación, con un posible recorte de mandatos y sin modificar su composición de siete miembros.

Comentarios