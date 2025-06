Milei descartó que Argentina esté cara en dólares: «El tipo de cambio flota, es libre»

«Si flota y es libre el tipo de cambio, ¿quién sos vos para hacer un juicio de valor?», cuestionó.

En una entrevista con LN+, el presidente Javier Milei se refirió al esquema de flotación que rige para el tipo de cambio y descartó que el dólar esté caro.

«Si flota y es libre el tipo de cambio, ¿quién sos vos para hacer un juicio de valor? ¿Me estás diciendo que todo el conjunto de individuos que participan del mercado, tanto local como internacional, están equivocados y el único que sabe sos vos?», expresó.

«Una cosa es el que opina, otra el que pone el bolsillo. Fijate como los economistas le vienen errando todo el tiempo a la predicción de inflación y siempre el mercado está mucho más cerca», aseguró el presidente.

MILEI SOBRE CFK

Además, el mandatario habló sobre la expresidente Cristina Kirchner, sobre quien dijo: «Acabamos de dar una lección de republicanismo. Una mujer que fue dos veces presidenta de la nación quedó condenada por corrupción. Eso ocurre en este gobierno y eso ha ocurrido porque le dimos rienda libre a la Justicia. Al no haber interferencias, se hizo justicia. Excepto este gobierno, todos intervinieron en la Justicia, incluso el macrismo».

«Vivo pregonando la independencia de la Justicia. Que falle y haga, lo que cree pertinente. Dicho sea de paso, es una materia que no manejo. No tengo la más mínima intención de algo así. Aparte nuestro lema de campaña es «el que las hace, las paga». A mí me parece aberrante», señaló.

