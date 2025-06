Final feliz: recuperaron el vehículo del Ubermoto que sufrió un violento robo

Horas después de la detención del trío de delincuentes que engañó a la víctima para sustraer su herramienta de trabajo y luego venderla, la Policía logró ubicar el rodado.

Personal policial recuperó la motocicleta del Ubermoto que sufrió un violento robo de parte de tres delincuentes, ocurrido el miércoles 18 en Resistencia.

El recupero ocurrió este jueves, cerca de las 21, tras diversas averiguaciones que continuaron tras la detención de los tres delincuentes. De acuerdo al informe policial, personal de la Comisaría Quinta entrecruzó información y logró dar con la ubicación de la motocicleta robada y luego vendida.

Los agentes ubicaron el vehículo sobre calle Urquiza y El Salvador. Luego, la trasladaron a la sede policial para su resguardo. Tras esto, continuarán las diligencias de rigor para devolver la motocicleta a la víctima.

Cabe destacar que, horas antes, sobre avenida Urquiza y Pasaje Fortín Aguilar, la Policía detuvo a los tres delincuentes, una mujer de apodo «Brisa» y dos sujetos de 30 y 25 años. El trío de ladrones se hizo pasar por cliente de la aplicación de viajes para robar a mano armada el vehículo de trabajo de la víctima.

Tras el robo, se supo que los delincuentes vendieron la motocicleta, por lo que las investigaciones continuaron tras las detenciones.

«ME TENÍAN ACORRALADO»

Diario Chaco dialogó con Daniel Ojeda, la víctima, quien relató que el hecho ocurrió durante la noche, cuando fue a buscar a la pasajera en el barrio San Valentín y que lo que parecía ser una situación normal, se convirtió en una pesadilla. «La chica pidió el servicio, yo fui al domicilio y había toda una familia, con niños y todo. Después salieron dos tipos y no me di cuenta, no me percaté porque estaba toda la familia», contó.

«Ahí fue cuando uno sacó un arma, un cuchillo y ya me tenía acorralado, me dejé robar. Me sacaron mi celular, billetera, plata, documentación, la moto, todo», dijo.

