Entregaron elementos deportivos y útiles para más de 50 escuelas del interior

La entrega alcanzó a 39 escuelas primarias, 14 secundarias y tres instituciones de gestión social y privada, y a más de 7.700 estudiantes.

El gobernador Leandro Zdero encabezó este jueves, en Las Garcitas, la entrega de elementos de Educación Física para instituciones educativas de los niveles Primario y Secundario, y kits de útiles escolares para estudiantes de escuelas de zonas rurales de la Región Educativa 7.

El acto fue realizado en el Centro de Educación Física (CEF) Nº 14, de la localidad mencionada, y contó también con la presencia de la ministra de Educación, Sofía Naidenoff.

En total, se entregaron 3.416 elementos deportuvos de Educación Física destinados a 39 escuelas primarias, 14 secundarias y tres instituciones de gestión social y privada (de cuota cero) de ambos niveles, de las localidades de Las Garcitas, Makallé, La Verde, Colonia Elisa, La Escondida, Colonias Unidas, Capitán Solari, Lapachito y Laguna Blanca, beneficiando a un total de 7.768 estudiantes.

Además, se entregaron 2.586 kits escolares a estudiantes de 29 escuelas primarias, cinco escuelas secundarias estatales y privadas de Colonia Elisa, Las Garcitas, Colonias Unidas, Capitán Solari, La Escondida, La Verde, Lapachito, Makallé, y Laguna Blanca, beneficiando a un total de 2586 estudiantes.

«LA EDUCACIÓN EN NUESTRA PRIORIDAD»

El gobernador Zdero destacó su satisfacción de poder estar en Las Garcitas para hacer entrega de los elementos didácticos de Educación Física para todas las escuelas primarias y secundarias, y útiles escolares para estudiantes de instituciones de zonas rurales de toda esta región de la provincia, porque «siempre hay una mirada especial a este sector».

Agradeció la presencia y acompañamiento del intendente local, del intendente de La Verde (Federico Peón) y de los concejales de la localidad mencionada, de Colonia Elisa, y demás autoridades.

«Estas entregas de elementos para las escuelas que estamos haciendo hoy, es algo que venimos repitiendo en todas las regionales de nuestra provincia, porque decididamente la educación es nuestra prioridad y queremos cambiar los índices, los resultados, en materia educativa», afirmó el gobernador.

En esa línea, agregó: «Pero, esto no es posible si no lo hacemos juntos. Esto no es posible si entre todos no nos comprometemos. Chaco fue una de las primeras provincias del país, que firmó convenio con Argentinos por la Educación para sumarse al Plan de Alfabetización y mejorar los aprendizajes en la lectura y la escritura de los niños».

«Estamos decididos a dar vuelta la página en nuestra provincia», afirmó, y añadió: «Como dijo la ministra Naidenoff: necesitamos aliados, pero fundamentalmente protagonistas. Y estamos seguros que la generación de docentes que nos va a ayudar va a ser la que va a cambiar la historia de los resultados, de los números, en nuestra provincia».

Por su parte, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, expresó: «La educación para todos los colegas, y para mí personalmente, es un desafío grande. Falta mucho por hacer. Me encontré con un panorama donde reinaba y reina la desconfianza del docente, donde la dignidad había que trabajar y la estamos trabajando todos los días».

