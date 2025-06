El juez aclaró que CFK puede salir al balcón y ordenó la colocación inmediata de la tobillera electrónica

Jorge Gorini respondió al pedido de la defensa de la expresidenta sobre el uso del departamento en el que cumple la prisión domiciliaria. Además, ya recibió el informe del Ministerio de Seguridad sobre el uso del dispositivo que permitirá monitorear la ubicación.

La Justicia aclaró que Cristina Kirchner no tiene prohibido salir al balcón durante su prisión domiciliaria. Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 (TOF) le advirtió que lo podrá utilizar siempre y cuando no altere la tranquilidad de sus vecinos.

“En cuanto al comportamiento, se espera el criterio, la prudencia y el sentido común suficientes para discernir en qué contexto el uso resultará una acción inocua y en cual podrá implicar una perturbación para la tranquilidad y la convivencia pacífica del vecindario”, señaló el Tribunal en el escrito.

En definitiva, CFK tendrá permitido salir al balcón de su departamento ubicado en el edificio de San José 1111, en Constitución, pero no deberá perturbar la convivencia del barrio.

Además, el juez Jorge Gorini -titular del TOF- ya recibió el informe del Ministerio de Seguridad sobre el uso del dispositivo que permitirá monitorear la ubicación de la expresidenta. Y dio la orden de que se le coloque la tobillera electrónica de manera inmediata.

El personal del área de Servicio Penitenciario Federal es el responsable de ponerle la tobillera (unidad transmisora) y sellarla.

La unidad transmisora, que se reemplaza cada año (tiene una vida útil de 104 semanas), estará conectada a una unidad domiciliaria parecida a un teléfono celular que se instala en su departamento y funciona como un localizador o GPS.

Con respecto a la unidad domiciliaria, la misma está configurada con el nombre completo y los datos de Cristina Kirchner. La tobillera le envía una señal al dispositivo todo el tiempo y no puede estar a más de cinco metros de distancia de la casa. De lo contrario, se activará una alarma en el Seguridad Nacional.

Las condiciones de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner

Cuando hasta el miércoles no estaba claro si podía salir o no, los representantes de la titular del PJ le entregaron al TOF2 una clarificación. El objetivo, según explicó la misma Cristina Kirchner, era saber si efectivamente podía estar en el balcón o no. “Parece joda, pero no. Por eso le preguntamos al Tribunal que aclare, por favor, qué comportamiento se encuentra prohibido”, escribió la expresidente en X.

No obstante, la respuesta judicial aparece un día después de los dichos de CFK en la marcha del PJ, que este miércoles se concentró en Plaza de Mayo. “Estoy firme y tranquila aquí, en San José 1111,con prohibición de salir al balcón. Menos mal que no tengo macetas con plantas porque ni siquiera las podría regar. ¡Qué cachivaches que son!”, dijo la expresidenta, a través de un mensaje grabado que se escuchó en todo el lugar.

CFK deberá tener en cuenta que su presencia ese sector del edificio de San José 1111 no debe perturbar la tranquilidad del barrio. Es decir, podrá salir siempre y cuando no incumpla las condiciones que impuso el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) en la resolución que le dio el beneficio de la prisión domiciliaria.

“La regla es clara: Cristina Kirchner se tiene que abstener de cualquier conducta que altere la convivencia de sus vecinos”, detalló una fuente judicial. Y agregó: “Si toma mate y molesta a los vecinos porque la militancia que está en la calle se alborota, no podrá hacerlo más. Si sale al balcón y no pasa nada, podrá seguir saliendo”.

