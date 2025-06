Irán le respondió a Trump: «Cualquier ataque de Estados Unidos tendrá consecuencias irreparables»

«No nos rendiremos», dijo el líder Alí Khamenei.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Khamenei, respondió este martes a los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había dicho que podían atacar al país persa si no se rendía. «No nos rendiremos. Cualquier ataque de Estados Unidos tendrá consecuencias irreparables» , advirtió Khamenei.

Khamenei también expresó que Irán no aceptará «ni una paz ni una guerra impuestas» y que aquellos que conocen la historia del país saben que «los iraníes no responden bien al lenguaje de las amenazas».

A través de su cuenta de X, Khamenei dijo: «En el nombre del noble Haidar, la batalla comienza». Indicó que su país «no mostrará piedad hacia los sionistas». «Debemos dar una respuesta enérgica al régimen terrorista sionista», afirmó.

QUÉ DIJO TRUMP

En medio de la tensión entre Israel e Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país conoce el paradero del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y exige la «rendición incondicional» de Teherán.

A través de una publicación en redes sociales, señaló que Jamenei es «un objetivo fácil», pero descartó por ahora su eliminación. «Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado «Líder Supremo». Está seguro allí. No vamos a eliminarlo, al menos no por ahora. Pero no queremos misiles disparados contra civiles o soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando», escribió.

