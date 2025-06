La CGT confirmó que no marchará este miércoles por Cristina Kirchner

Si bien la movilización está en duda tras la confirmación de la prisión domiciliaria a la ex presidente, la central obrera dio libertad de acción a los gremios que decidan sumarse por su cuenta.

La Confederación General del Trabajo (CGT) finalmente decidió no asistir a la reunión que tenía prevista para la tarde de este martes en la sede del Partido Justicialista (PJ) y confirmaron que no se sumarán a la marcha por Cristina Kirchner.

La central obrera se lo confirmó al senador José Mayans, actual vicepresidente primero del PJ, alegando que «no estaban dadas las condiciones» para el encuentro. Según explicaron desde la CGT, existía incertidumbre sobre la recepción que tendrían en la sede partidaria.

Ante la negativa, el PJ resolvió que un grupo reducido de sindicalistas —consejeros gremiales del partido— se reuniera con referentes de la central obrera en otro ámbito. El encuentro finalmente se llevó a cabo este martes por la tarde en la sede de la Federación de Trabajadores de Sanidad.

Durante esa reunión, la CGT informó que no participará de la eventual movilización en apoyo a Cristina Kirchner prevista para este miércoles. La marcha quedó en duda luego de que la Justicia decidiera que la ex presidente no deberá presentarse en Comodoro Py y podrá notificarse en su domicilio.

La central obrera aclaró, sin embargo, que otorgará libertad de acción a los gremios que decidan sumarse por su cuenta. «La mayoría de los sindicatos no va a ir, salvo los K. Esa es la verdad», resumieron desde la cúpula cegetista.

