Nació Arturo, el segundo hijo de Jimena Barón

Yanina Latorre confirmó la noticia mediante sus redes sociales.

Después de días de expectativa y tras compartir una imagen en plena ecografía con su panza «a punto de explotar», Jimena Barón fue mamá este sábado. La noticia fue confirmada por Yanina Latorre, quien lo anunció en redes sociales con una publicación que rápidamente generó revuelo.

«Nació Arturo Palleiro, hijo de Jimena Barón», escribió la panelista en su cuenta de X (ex Twitter), revelando no solo la llegada del bebé sino también su nombre, que hasta el momento había sido mantenido en reserva por la artista.

La elección del nombre no pasó desapercibida y desató una ola de comentarios en redes sociales. Si bien muchos celebraron la llegada del nuevo integrante al mundo del espectáculo, otros expresaron su sorpresa y desaprobación: «Linda noticia, pero el nombre no me gusta», «Qué manía la de poner nombres de generaciones pasadas» y «Con razón no quería decir el nombre», fueron algunas de las opiniones que circularon.

La cantante aún no hizo una declaración oficial, aunque se espera que comparta detalles del nacimiento en las próximas horas. Arturo es el segundo hijo de Jimena Barón, quien ya es mamá de Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo.

Fuente:diariochaco

