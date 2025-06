Rechazaron un amparo de Cristina Kirchner para buscar mantener su candidatura

Lo presentó el abogado Daniel Llermanos y fue rechazado por el juez federal Ramos Padilla.

El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, resolvió declararse incompetente para intervenir en el amparo presentado con el objetivo de sostener una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner como diputada provincial por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Según el magistrado, el planteo debe ser tratado por la Justicia provincial o, en su caso, por la Junta Electoral bonaerense.

La presentación fue realizada por el abogado Daniel Llermanos, en representación de la Asociación de Abogados Solidarios. En su demanda, argumentó que la ex presidenta se encontraba en «posesión de estado electoral», pese a que aún no había formalizado su candidatura. Para Llermanos, la confirmación de la condena en la causa Vialidad —ratificada esta semana por la Corte Suprema— no debería impedir su postulación.

«El derecho a elegir a la candidata de mi preferencia se ve afectado», sostuvo Llermanos en su escrito, al advertir que la inhabilitación de Fernández de Kirchner restringe la oferta electoral y vulnera su libertad de elección, garantizada por la Constitución Nacional, la Constitución bonaerense y los tratados internacionales.

El abogado —conocido por haber representado a Hugo y Pablo Moyano— subrayó que la ex mandataria había anunciado públicamente su intención de competir, y que lo hizo desde su cargo como presidenta del Partido Justicialista, sin que ningún integrante de la conducción partidaria objetara su postulación. Además, señaló que los antecedentes políticos de Cristina Kirchner le otorgaban una «clara posesión de estado» respecto de su candidatura a legisladora provincial.

En relación a la sentencia de la Corte Suprema, la presentación cuestionó que el fallo impusiera una inhabilitación para ejercer cargos públicos en un contexto donde las designaciones dependen del sistema electoral. «Interpretar lo contrario implica doblegar la soberanía popular y limitar el sistema democrático al impedir que el electorado pueda elegir a determinado candidato», advirtió el escrito.

Sin embargo, el juez Ramos Padilla rechazó el planteo y ordenó remitir el expediente a la Justicia Electoral de la provincia de Buenos Aires. «La decisión sobre la posible candidatura invocada resulta de competencia de la Justicia provincial y/o de la Junta Electoral en oportunidad de oficializar las candidaturas para cargos provinciales», fundamentó en su resolución.

Se trata del primer intento judicial por habilitar la postulación de Cristina Kirchner desde que la Corte dejó firme su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad.

