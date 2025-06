La mujer que robó un bebé en Sáenz Peña se camuflaba y esperó 40 días para actuar

Se hacía pasar por enfermera, decía estar embarazada y deambulaba por los pasillos del Hospital 4 de Junio. Fue detenida junto a su pareja cuando intentaba huir con el recién nacido oculto entre sus prendas.

Una mujer de 27 años fue detenida este miércoles por la mañana tras intentar robar un recién nacido del Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña. Vestida como una enfermera, ingresó a la sala de Neonatología, tomó al bebé y lo ocultó entre sus ropas.

Lo que parecía un rapto improvisado resultó ser parte de un plan que llevó al menos 40 días de preparación: durante ese tiempo, la sospechosa recorrió los pasillos del hospital con distintas excusas, estudiando los movimientos del personal y los horarios más vulnerables del sistema de seguridad.

El hecho se produjo cerca de las 6:30 de la mañana, en plena hora pico de ingreso al nosocomio. Según informaron las autoridades médicas y judiciales, la mujer identificada como M.B.S., de 27 años, logró engañar a los agentes de seguridad con una chaqueta y una historia improvisada. Ingresó al sector restringido, tomó al bebé y se dirigió a un baño donde luego fue encontrada.

Fue un familiar del bebé quien dio el alerta al consultar con las verdaderas enfermeras si el niño había sido llevado a realizarle estudios. Al comprobar que no había sido retirado oficialmente, se activó de inmediato el protocolo de emergencia. En cuestión de minutos, personal policial y de seguridad interna cercaron el hospital. La mujer fue interceptada en el baño, donde aún tenía al bebé escondido entre sus prendas. Estaba nerviosa, no tenía documentación y no supo justificar su accionar.

Además, un hombre de 42 años, pareja de la detenida, fue arrestado poco después en las inmediaciones del hospital. Se encontraba dentro de un automóvil que presuntamente sería utilizado como medio de escape. El vehículo fue secuestrado por la Policía del Chaco como parte de la investigación. Según trascendió, la pareja tiene tres hijos menores, por lo que intervino la Unidad de Protección Integral (UPI).

UNA TRAMA PREMEDITADA

En conferencia de prensa, el director del hospital, Jaime Etchelouz, confirmó que existen registros fílmicos y testimonios que prueban que la mujer deambulaba hace más de 40 días por el hospital con diferentes pretextos. «Dijo estar embarazada, después que acompañaba a un familiar, y en otras ocasiones directamente se hizo pasar por enfermera», explicó el médico. Añadió que la mujer eligió actuar en una hora con alto flujo de personas, para mezclarse fácilmente con el personal.

La investigación, a cargo del fiscal Marcelo Soto, confirma que no hay antecedentes similares pero que no se descarta la posibilidad de una red detrás del intento de sustracción. «Eso lo vamos a saber cuando podamos acceder al contenido de los teléfonos secuestrados», sostuvo.

El recién nacido fue recuperado ileso y trasladado nuevamente a la Sala 6 del hospital, donde permanece en observación. Según informaron desde el área médica, su estado de salud es bueno y se encuentra junto a su madre, quien aún no realizó declaraciones públicas.

