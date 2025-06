Se plantó un «nieto» del pino histórico de San Lorenzo en Sáenz Peña

La ciudad termal se suma a Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Olavarría, Azul, San Luis, Necochea y Corrientes, que ya cuentan con un ejemplar histórico.

El pino histórico es un monumento ambiental de la Nación, y como tal, será custodiado por la Gendarmería Nacional, para asegurar su preservación y respeto.

Con este acto, la ciudad de Sáenz Peña se suma a Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Olavarría, Azul, San Luis, Necochea y Corrientes, que ya cuentan con un ejemplar histórico.

El acto tuvo lugar en la plaza San Martín y estuvo encabezado por el intendente Bruno Cipolini. Además, contó con la presencia de la guardia de honor del Destacamento Militar Yapeyú del Regimiento de Granaderos a caballo General San Martín y el licenciado Aníbal Fernández, presidente de la Comisión de Pino Histórico.

«Hoy vivimos un acto profundamente simbólico. No se trata solo de plantar un árbol. Hoy, Sáenz Peña se suma al listado de las grandes ciudades argentinas que custodian, con orgullo y responsabilidad, un ejemplar del pino histórico de San Lorenzo. Este pino no es un simple árbol. Es un símbolo vivo de la argentinidad, un testigo silente de nuestra historia, de la gesta heroica del General José de San Martín y del nacimiento de una América libre.

El árbol plantado es un descendiente directo del pino que cobijó con su sombra, el 3 de febrero de 1813 al general San Martín, cuando se sentó a dictar el parte de la victoria al entonces teniente Mariano Necochea; aquel mensaje que partió rumbo a Buenos Aires para informar al Directorio.

«Ese hecho trasciende el tiempo, porque es el único combate que San Martín libró en territorio argentino, y marca el inicio de un camino que no se detendría hasta la independencia de medio continente. Desde las orillas del Paraná, en San Lorenzo, comenzaba la gesta emancipadora de América, porque San Martín y sus hombres no luchaban por un país que aún no existía como tal. Ellos se sabían americanos y querían liberarse del yugo del imperio español», recordó Cipolini.

«Aquel combate, breve pero decisivo, de apenas quince minutos, ocurrió frente al Convento de San Carlos, en lo que hoy conocemos como el Campo de la Gloria. Y cuando el polvo se asentó y la libertad asomó en el horizonte, fue bajo este pino donde San Martín encontró un momento de reposo y dignidad para dejar testimonio de su victoria», expresó.

Por otro lado, sostuvo que la plantación del pino histórico «es una muestra del compromiso de esta gestión con la memoria, la identidad, los símbolos patrios y el respeto sagrado a nuestros próceres. Es una decisión que habla de presente y de futuro; de valores que debemos transmitir a las nuevas generaciones, porque sin memoria, no hay identidad. Y sin identidad, no hay destino común».

Por su parte, el licenciado Alberto Fernández destacó la importancia de que la ciudad cuente con un ejemplar de pino histórico y remarcó la decisión del intendente de mantener viva la historia y la identidad.

Luego de las palabras del jefe del Ejecutivo municipal, el señor Elpidio González recitó la poesía Alberto Rodríguez de la Rosa, titulada «El general no tiene quien lo siga». Para finalizar, se leyó el Parte de Batalla que dictó San Martín en suelo patrio.

Fuente:datachaco

Comentarios