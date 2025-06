Reforma migratoria: deportaciones, aranceles y duros controles en la frontera

El jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Carlos Manfroni, accedió a una entrevista exclusiva con Diario Chaco y dio detalles de la firmeza con la que se quiere dejar aprobada la reforma migratoria. Desde un principio, el funcionario sostuvo que «la idea tiende a asegurar los beneficios para los ciudadanos argentinos y los residentes permanentes y que esos beneficios y los impuestos que pagan no se vean menoscabados por la afluencia de extranjeros que vienen a aprovechar los sistemas de salud o los sistemas universitarios sin pagar por ellos. No sólo es una cuestión de plata, sino además de ocupar plazas en los hospitales que están destinadas a los ciudadanos o los residentes permanentes».

«Por otro lado – agregó- la reforma prohibe que se dé ingreso a ciudadanos de otros países que tengan antecedentes penales. Por antecedentes penales estamos considerando una condena firme, pero también una condena no firme. Es decir, incluso un procesamiento que tiene lugar cuando hay plena prueba de la existencia de un delito y sigue tramitando la causa. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque ya si alguien ha determinado que sobre una persona recae semiplena prueba de que ha cometido un delito, la sociedad argentina no tiene por qué correr ese riesgo de convivir con alguien respecto de la cual un juez de otro país ha considerado que hay serias probabilidades de que haya cometido un delito».

Manfrioni explicó esta situación con ejemplos específicos. «Vamos a proceder con certezas. Si la persona carga con una simple denuncia no vamos a tener la información porque no suelen quedar antecedentes guardados en las denuncias porque además pueden ser falsas. Pero, si hay una semiplena prueba, habrá un procesamiento y con eso sí tiene que llegarnos la información. Entiendo que, en provincias como Chaco, vamos a tener que trabajar con cuidado por la facilidad con la que se cruzan las fronteras en toda la zona».

«Lo que decimos es que cuando alguien es excluido por haber cometido un delito, no puede ingresar nunca más en el territorio argentino.Si en cambio es excluido por otras causas, no puede ingresar por cinco años como mínimo. Hay otros requisitos que se piden, como por ejemplo que el ciudadano que ingresa haga una declaración jurada en la que conste, entre otras cosas, que tiene, si es para una residencia permanente, es decir, que va a venir a establecerse acá, que demuestre que tiene medios de subsistencia, que no venga a reclamar un plan social o practicar la publicidad, y también que cuente con un seguro médico».

HOSPITALES Y UNIVERSIDADES

El jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad ratificó la firmeza con la que se quiere implementar este paquete de medidas. «No es que se le va a pedir la póliza de un seguro, sino simplemente que haya una declaración jurada en la que manifieste que hay un seguro médico. Los hospitales nacionales están facultados a cobrar los servicios que no sean una emergencia. Por ejemplo, un tratamiento, lo que fuera, porque antes venían, y todavía deben estar viniendo en una suerte de tours sanitarios donde se atendían y además se llevaban las drogas para su tratamiento de manera gratuita para sus países, incluso llevaban de más, para otras personas. De tal manera, si quieren tener un servicio médico, lo tienen que pagar o tendrán que presentar el seguro que les dé cobertura en otro país».

Manfroni ratificó que «en caso de emergencia siempre van a ser atendidos los ciudadanos de cualquier país. Por una emergencia estemos considerando un accidente de tránsito, un infarto, un ACV, algo así repentino, súbito, imprevisible, no un tratamiento que vengan a hacerse a la Argentina. Hemos procedido hasta el momento con una prodigalidad insólita, porque el país no está precisamente en condiciones económicas y físicas de ser el seguro médico gratuito de toda América Latina».

En cuanto a las universidades, el funcionario de extrema confianza con la ministra Bullrich detalló: «Como las universidades gozan de autonomía, la ley envía un mensaje para que cobren aranceles a extranjeros no residentes. Bueno, luego después cada universidad decidirá, pero en principio lo que se pide es que cobren aranceles. Lo mismo con los hospitales de provincia, porque vivimos en un sistema federal y la ley, una ley nacional puede disponer para los hospitales nacionales, pero exhorta a las provincias a que arancelen sus servicios en los hospitales. Es decir, que terminemos con una manera de actuar que sólo ha hecho empobrecernos y disminuir las condiciones de salud para los argentinos».

DEPORTACIONES

Manfroni dejó en claro que esta reforma pondrá mucho acento en la expulsión de aquel que no cumple los requisitos de mínima. «Si la persona pasa por lugares habilitados, se hará ese control y si tiene todo en regla podrá ingresar a nuestro país. Si pasa por lugares no habilitados y es sorprendido, bueno, se lo devuelve a su país y por supuesto le quedará el antecedente de que ha intentado pasar por un lugar no habilitado. Cuando decimos que acaba de pasar, no significa necesariamente que tenga que ser a un metro de la frontera. Puede haber hecho muchos kilómetros y la policía estar persiguiéndolos o cualquiera de las fuerzas y antes de que siga el destino, lo sorprendan, por ejemplo en Córdoba, también se lo puede expulsar. También la compañía que lo trajo va a tener responsabilidades. Ya sea una empresa de autobuses o de avión tiene que hacerse cargo de llevarlo de nuevo a su punto de partida. Generalmente las compañías tienen un seguro para eso».

«Es decir, a la persona que intenta pasar y no cuenta con la documentación, en este caso, o que posea antecedentes, directamente se lo expulsa del país. Esta reforma que propuso el gobierno del presidente Milei es en beneficio de todos los argentinos para que el dinero de los impuestos rinda fundamentalmente a los ciudadanos de nuestro país y a los residentes permanentes. Es una época en la que tenemos que extremar los recaudos para tener déficit cero y tener un equilibrio presupuestario; bastas de derrochar como hace años se lo venía haciendo»

Fuente:diariochaco