Scaloni probará variantes ante Chile: «Será una linda prueba para los chicos»

El DT de la Selección argentina confirmó que habrá bajas importantes en el once titular y que varios jóvenes tendrán su oportunidad. Aún no definió si Messi será titular.

En la previa del partido ante Chile por las Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que adelantó que presentará un equipo alternativo debido a las numerosas bajas por lesiones y suspensiones. «Va a haber muchas bajas, sobre todo en el mediocampo», dijo, al tiempo que aclaró: «No tengo confirmado el equipo, pero le vamos a dar oportunidad de jugar a algún chico que no haya jugado mucho».

Entre las ausencias más destacadas se encuentran Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Nicolás González, todos suspendidos. Además, Alexis Mac Allister no fue convocado por molestias físicas. «Decidimos que Alexis descanse porque viene con problemas físicos», explicó el entrenador. También confirmó que Lautaro Martínez no jugará: «Ya decidimos que Lautaro no juegue contra Chile para darle descanso».

El DT valoró la posibilidad de sumar jugadores del fútbol local. «La posibilidad del fútbol local estaba latente ante la falta de jugadores por lesiones y suspensiones», señaló. En ese sentido, destacó el presente de algunos futbolistas: «A Kevin Lomónaco lo venimos siguiendo desde hace mucho» y «A Franco Mastantuono lo venimos siguiendo desde la juveniles y está en un gran momento».

Scaloni también habló del contexto del partido y el nivel del rival. «Chile hizo partidos muy buenos y con Paraguay no mereció perder. Es un equipo que está necesitado de puntos y va a ser un partido ‘chivo’, como lo son todos en las Eliminatorias», analizó. Además, insistió en que más allá del resultado, el objetivo es consolidar variantes: «El resultado no es fundamental. Buscamos que jugadores sumen minutos y se sumen al equipo».

Consultado por la situación de Messi, el DT aseguró: «Hablé con Messi, pero aún no tenemos decidido si va a jugar desde el arranque. Queremos saber cómo se encuentra físicamente». También elogió el regreso de Ángel Di María al fútbol argentino: «Es una alegría que Di María vuelva al fútbol argentino», y opinó sobre la designación de Carlo Ancelotti en Brasil: «Ancelotti va a jerarquizar más a la Selección de Brasil. Le deseo lo mejor».

Finalmente, el entrenador lamentó la imposibilidad de enfrentar a rivales europeos este año: «Este año no vamos a poder jugar contra selecciones europeas. No hay ninguna chance por el calendario». Y agregó: «Si tengo que elegir, prefiero no jugar contra sudamericanos porque jugamos siempre. Prefiero selecciones de otros continentes». El partido ante Chile se disputará el jueves 5 de junio a las 22:00 (hora argentina) en el Estadio Nacional de Santiago, y cinco días después, Argentina recibirá a Colombia en el Monumental.

