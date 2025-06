Arregló una cita por Tinder y fue secuestrada

Una mujer de 37 años oriunda de Vicente López, Buenos Aires, fue secuestrada durante una semana en la ciudad de Plottier en Neuquén, tras haber concretado un encuentro con un hombre que conoció a través de una aplicación de citas.

Según se informó el caso fue confirmado por el comisario Sergio Llaytuqueo, jefe de delitos, quien, en diálogo con Radio 7, brindó detalles del hecho que ya está en manos del Ministerio Público Fiscal. La mujer y el hombre se habían contactado por Tinder.

En su relato, la víctima contó que el hombre, también de 37 años y residente de Plottier, la mantuvo retenida en su vivienda tras el primer encuentro, que había comenzado de forma normal, pero rápidamente se tornó violento, ya que, bajo los efectos del alcohol y, aparentemente, de drogas, el sujeto la golpeó y le suministró sustancias como clonazepam, impidiéndole salir del domicilio durante varios días.

El secuestrador, un empleado de una cooperativa de electricidad local, continuó con su rutina laboral mientras la mujer permanecía encerrada en su hogar y, en algunos momentos mostró signos de remordimiento y “empatía”, pero volvía a ejercer violencia sobre ella, según detalló el comisario en diálogo radial.

La víctima logró escapar el viernes por la noche, aprovechando un momento de descuido del agresor, fue asistida por un efectivo policial en la vía pública, quien la trasladó al hospital local y luego a la Comisaría Séptima, donde realizó la denuncia formal.

En tanto, el sujeto fue notificado por la Justicia y quedó bajo medidas restrictivas impuestas por la fiscalía especializada en violencia de género, mientras que, hasta el momento, no se realizaron allanamientos, aunque están previstos como parte de la etapa investigativa, donde se intentará verificar el testimonio de la víctima sobre lo vivido en la casa.

El comisario Llaytuqueo destacó que el hombre no tenía antecedentes penales, lo que no impidió que incurriera en un accionar violento y de privación ilegítima de la libertad y este caso pone en foco el riesgo latente en los encuentros derivados de plataformas de citas, especialmente cuando no se toman medidas mínimas de prevención y resguardo.

“Las redes sociales son herramientas para facilitar la vida, no para arriesgarla”, advirtió Llaytuqueo, quien también recomendó que, ante cualquier encuentro virtual, se informe a una persona de confianza sobre el destino y horarios previstos, a la vez que sugirió no borrar conversaciones ni archivos digitales que puedan servir como prueba en caso de que algo ocurra.

