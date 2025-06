Ruta del Dinero K: seis condenados deben presentarse en Comodoro Py para ser detenidos

Durante el proceso judicial, se determinó que estas personas tuvieron distintos grados de participación en el esquema utilizado por Lázaro Báez para lavar alrededor de 55 millones de dólares.

Este lunes 2 de junio, seis personas condenadas en la causa conocida como la «Ruta del dinero K» deberán presentarse a las 10:30 en los tribunales de Comodoro Py para hacer efectiva su detención, tal como lo dispuso el Tribunal Oral Federal 4. La medida fue ordenada por el juez Néstor Costabel, tras un pedido del fiscal federal Abel Córdoba.

Entre los convocados figuran nombres clave del entramado de lavado de dinero: Fabián Rossi, ex apoderado de la financiera SGI y ex pareja de Iliana Calabró; Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones; Juan Alberto De Rasis, vinculado al banco suizo que facilitó las operaciones; César Fernández, ex empleado de SGI; el empresario Carlos Molinari y Eduardo Castro. Todos ellos fueron condenados a penas de prisión efectiva superiores a los tres años, aunque nunca estuvieron presos en el marco de esta causa.

Durante el proceso judicial, se determinó que estas personas tuvieron distintos grados de participación en el esquema utilizado por Lázaro Báez para lavar alrededor de 55 millones de dólares. El mecanismo incluía el envío de fondos al exterior a través de la financiera SGI, propiedad de Federico Elaskar, quien también fue condenado, aunque con una pena en suspenso.

Los seis implicados solicitaron cumplir las detenciones bajo la modalidad de arresto domiciliario, argumentando razones de salud y edad avanzada. El juez Costabel indicó que evaluará esos pedidos por separado.

En paralelo, el tribunal analiza la situación de Lázaro Báez, su hijo Martín Báez, el contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco. Todos estuvieron detenidos previamente por esta causa y por otras vinculadas al lavado de dinero, como la compra del campo «El Entrevero» en Uruguay. Ahora, la Justicia deberá calcular si el tiempo que pasaron presos, incluidos los períodos bajo arresto domiciliario, alcanza para dar por cumplidas sus condenas. La decisión final estará en manos del tribunal, tras la opinión del fiscal.

