Franco Colapinto mejoró y terminó 17º en la práctica libre 3 del GP de España

El piloto argentino subió tres posiciones en comparación con la FP1 y FP2 celebradas este viernes.

Franco Colapinto terminó 17° con el Alpine, sólo una décima por detrás de su compañero Pierre Gasly, en el circuito de Montmeló, donde se desarrolla este fin de semana el Gran Premio de España de Fórmula 1.

El argentino consiguió hacer su mejor trabajo de las tres tandas, tras un viernes lleno de preocupaciones, y hay mejores perspectivas de cara a lo que sigue. Sobre todo, en la comparación con Gasly, ya que todos estuvieron muy lejos de Oscar Piastri, en el 1-2 de McLaren.

Tanto Franco como Gasly hicieron pruebas similares. Primero, al girar con el neumático medio, quedaron separados por alrededor de cuatro décimas (no es mucho). Luego, al empezar a prepararse para la qualy, montaron gomas blandas -las de mayor agarre- y quedaron aún más parejos: el bonaerense firmó un 1m14s085, en tanto que el galo hizo un 1m13s954 por el que finalizó apenas 0s131 por delante.

En ese contexto, no obstante, algunos vivieron momentos de zozobra cuando se fueron a la leca con dos ruedas, como Liam Lawson y Oliver Bearman, en la curva 12 en ambos casos. Incluso, Lando Norris y Carlos Sainz giraron por fuera de la pista, en un sector de asfalto, y volvieron al circuito sin complicaciones.

Flavio Briatore, hombre fuerte de Alpine, habló sobre la continuidad del argentino. «¿Cuántas carreras tendrá? No lo sé. Nunca digo nada de cinco carreras, tres, cuatro o una. Ya veremos. Si Colapinto rinde bien, estará en el coche. Si no, ya veremos. 2025 es un año para prepararnos para 2026. Así que cualquier experimento más que tenga que hacer para eso, lo haremos. De momento no sé si Franco correrá para nosotros todo el año, ya veremos. Depende exclusivamente del rendimiento, nada más».

Y, para cerrar, impuso condiciones para que Colapinto comenzara a cumplir de inmediato: “Tenemos que esperar un poco más para evaluar a Franco y ver primero esta carrera. Montecarlo es algo especial para todos y allí cometimos muchos errores en la clasificación. Esta es la primera carrera real para Franco».

Hasta ahora, el argentino se mostró con templanza, pero, claro, la procesión va por dentro. En su estreno en Williams, ya con la seguridad de que Carlos Sainz ocuparía ese lugar en esta temporada, Colapinto tenía todo para ganar. Ahora es diferente, se juega la chance de quedar como titular por el resto del año y tiene mucho para perder. Esa presión, sin dudas, la debe sentir como cualquier piloto. Por eso, haber reducido la brecha con el experimentado Gasly en ocho décimas en apenas 24 horas es muy bueno para las acciones de Franco.

