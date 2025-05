Confirmaron la prisión preventiva de Ayala y Pasko por la causa de facturas truchas

La Cámara Federal de Resistencia confirmó las prisiones preventivas de los dos presuntos líderes de una red de lavado y fraude millonario. Grabaciones clave, valijas con dinero y fundaciones truchas sostienen la acusación que podría llegar a juicio este año.

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó este viernes la prisión preventiva de Walter Antonio Pasko y Fernando Adrián Ayala, sindicados como líderes de una estructura delictiva dedicada a la emisión de facturación apócrifa y al lavado de activos, en el marco de la megacausa que impulsa el fiscal federal Patricio Sabadini. La resolución, firmada por las juezas Rocío Alcalá y Patricia Beatriz García, dio por válidos los nuevos elementos probatorios que agravan los riesgos procesales.

La decisión ratifica una resolución de primera instancia dictada el pasado 23 de abril, en la que también se había ordenado el secuestro de un vehículo Toyota Etios registrado a nombre de Álvaro Iván Pasko, hermano de Walter, quien permanece en libertad pero bajo investigación.

Apelaciones sostuvo que los nuevos elementos incorporados a la causa —entre ellos una pericia de Gendarmería Nacional sobre grabaciones obtenidas en diciembre de 2023 y analizadas en abril de este año— permitirían confirmar la actividad delictiva que venían realizando los acusados y acreditan la existencia de una organización estructurada con capacidad operativa, logística y económica para el ocultamiento y reciclaje de activos de origen ilícito.

En particular, los jueces destacaron un video captado por cámaras de seguridad en el domicilio de Ayala, en el que se observa al imputado junto a otras personas —entre ellas María José Reinau, Osvaldo Ramón Godoy y Ariel Ramón Acevedo— manipulando grandes sumas de dinero en pesos y dólares. Para el tribunal, las imágenes aportan sustento a la hipótesis fiscal de que la organización contaba con fondos no declarados y aún no alcanzados por las medidas cautelares dispuestas, lo que podría facilitar una eventual fuga o entorpecimiento de la investigación.

La defensa de Ayala, representada por Juan Martín Guillermo Varas, había cuestionado la validez de la prueba por la antigüedad de los registros fílmicos. Sin embargo, la Cámara consideró que la pericia N.º 133497 fue practicada dentro de plazos razonables y que su resultado tiene valor procesal, en tanto permite reconstruir el flujo operativo y económico de la organización investigada.

En cuanto a Walter Pasko —quien no aparece en los videos—, la investigación sostiene que su rol como administrador de sociedades pantalla y emisor de facturas truchas lo posiciona como uno de los cerebros de la maniobra. En resoluciones anteriores, el tribunal ya había confirmado su procesamiento por los delitos de asociación ilícita fiscal y lavado de activos, al igual que el de Ayala y otros miembros del entramado.

Walter Pasko, contador procesado por la presunta usina de facturas truchas.

Según la acusación, ambos imputados habrían creado cooperativas y fundaciones junto a sus respectivas parejas con el objetivo de simular operaciones comerciales utilizando CUITs ajenos y nombres de empresas reales, generando un circuito de facturación falsa que facilitaba el blanqueo de dinero y la evasión tributaria.

En relación con el vehículo secuestrado a Álvaro Pasko, los jueces señalaron que existen indicios razonables de que fue adquirido con dinero de origen ilícito, por lo que su incautación resulta una medida adecuada para evitar el desvío de bienes susceptibles de decomiso.

Las defensas de los acusados apelaron las prisiones preventivas al considerar que se trata de medidas arbitrarias, carentes de fundamentación y desproporcionadas. Mariela Jaqueline Torres, defensora de Walter Pasko, sostuvo que su cliente nunca intentó fugarse ni entorpecer el proceso, mientras que Varas remarcó que su defendido había sido procesado en libertad sin cambios objetivos que justificaran un encarcelamiento.

No obstante, el tribunal fue contundente: cuanto más sólida sea la hipótesis fiscal y más contundente el cuerpo probatorio, mayor es el riesgo de fuga, especialmente si se vislumbra una condena de cumplimiento efectivo.

