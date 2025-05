Quiénes son los jóvenes libertarios detrás de la nueva programación de Paka Paka

Wally Gómez es el director del canal infantil que quiere sumar a Dragon Ball y la serie libertaria Tuttle Twins a su programación; trabajó bajo el ala de los equipos digitales de la Casa Rosada.

El día que Javier Milei llegó a la Casa Rosada, los jóvenes que militan al Gobierno en redes sociales comenzaron a soñar con ver a Gokú −el guerrero saiyajin que protagoniza la serie japonesa Dragon Ball, de Toei Animation− en el lugar de Zamba, el niño de Clorinda (Formosa) ícono del canal infantil estatal Paka Paka. En charlas privadas y públicas, constantemente repetían que la serie manga “transmite los valores libertarios”. Pero aquello que los influencers decían en broma o a modo de anhelo en redes sociales podría convertirse en realidad en julio, si se culminan los últimos detalles administrativos para relanzar los contenidos de la señal para niños.

Días atrás, Paka Paka anunció su nueva programación, con aires de batalla cultural. El teaser de relanzamiento de la señal arranca con la música de Dragon Ball y la imagen de la esfera del dragón. Luego se presentan los nuevos contenidos: World Trigger, Mouk, Bobby and Bill, Ultrazombies y Tuttle Twins la serie de doctrina libertaria que exalta las figuras de Adam Smith, Ludwig von Mises y Milton Friedman, y que demoniza a Karl Marx. En su última temporada, este dibujito incluyó a un personaje llamado Javier Milei, “un adolescente disgustado con la toma de control al estilo marxista de su competencia de atletismo”.

Los directores

Detrás de esta reconversión libertaria del canal estatal Paka Paka, creado por el gobierno kirchnerista en 2010, hay jóvenes afines a Las Fuerzas del Cielo, la agrupación de los tuiteros libertarios que militan por Milei en las redes sociales y que adoptaron como tutor político al asesor presidencial, Santiago Caputo.

El nuevo director de Paka Paka es Walter “Wally” Gómez, un ilustrador especializado en cómics que estudió el profesorado en Artes Plásticas en la Universidad de La Plata y que fundó un estudio especializado en ilustración infantil, Blasón Studio. Si bien Paka Paka depende del secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni, Wally Gómez recaló en el canal infantil de la mano de los equipos de redes libertarios.

En el Gobierno lo referencian con el director nacional de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira, uno de los tuiteros libertarios más prolíficos de X bajo el seudónimo Juan Doe y uno de los cofundadores del medio ultraoficialista La Derecha Diario.

Según pudo reconstruir LA NACION, el otro colaborador clave para la nueva programación de Paka Paka fue Jeremías Rucci, un referente de la Fundación Bases, un think tank que promueve “las libertades individuales y la economía de mercado”. Es, además, columnista de La Derecha Diario y coautor de un libro en homenaje a Alberto Benegas Lynch (h).

Gómez y Rucci comenzaron a trabajar en la programación de Paka Paka hace un año, según ellos mismos difundieron en sus redes sociales, donde habitualmente comparten mensajes de Las Fuerzas del Cielo y de tuiteros celebrities, como Daniel Parisini (Gordo Dan), Carreira o contenidos del canal de streaming Carajo.

Con el respaldo de los equipos de comunicación digital de la Casa Rosada liderados por Caputo, el proyecto de reconversión de Paka Paka comenzó en febrero de 2024. Las primeras reuniones ocurrieron cuando Diego Chaher (que luego fue ascendido a titular de la unidad que coordina a todas las empresas del Estado) estaba al mando de los medios públicos. Chaher luego fue reemplazado por Eduardo González como interventor de la Agencia de Publicidad del Estado, Radio y Televisión Argentina, Educ.ar y Contenidos Públicos.

Hace dos semanas, Gómez compartió en redes sociales una foto con Adorni en la Casa Rosada. “Hoy tuve el honor de que el vocero presidencial me reciba para conversar sobre todo el trabajo que se está realizando en Paka Paka”, escribió. Fue días antes de que la señal de dibujos animados anunciara su programación y cuando las negociaciones por los derechos de las nuevas series animadas que integrarían la señal ya estaban avanzadas, aunque no culminadas.

Según pudo reconstruir LA NACION, aún restan pasos administrativos y expedientes por firmar para concretar la compra de los derechos de Dragon Ball. Lo mismo ocurriría con otras series, como Tuttle Twins.

El diario Página 12 publicó hoy que el expediente para la “contratación directa de los derechos no exclusivos” de la serie japonesa a la productora Trinity Distribución y Producción S.A. se inició en Contenidos Públicos recién el 30 de abril y que el contrato sería por “163.000 dólares + IVA”.

Aunque la aspiración es que la franquicia de Dragon Ball sea la nueva estrella de la señal, Zamba no se irá: Paka Paka anunció que está “arreglando” al personaje.

Gómez dijo al diario Clarín: “Zamba sigue siendo un personaje clave para el canal. Una insignia de Paka Paka. Lo que estamos haciendo es modernizar su diseño para actualizarlo visualmente y facilitar su animación, sin modificar su esencia”.

En su última aparición pública, Cristina Kirchner advirtió a modo de chicana: “Ahora me lo quieren poner a Zamba más clarito, no morocho, me lo han maquillado… En cualquier momento aparece de ojos celestes”.

