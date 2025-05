Milei exige a las provincias no sumar controles y se tensa el vínculo con gobernadores

El Gobierno nacional inició una serie de reuniones clave con representantes de 16 provincias para sumar respaldo político e institucional a su nuevo esquema para fomentar el uso de dólares no declarados, conocidos popularmente como «dólares del colchón».

El plan incluye la flexibilización de controles de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), un régimen simplificado de Ganancias y un proyecto de ley que promete blindaje legal a los adherentes.

El ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el titular de ARCA, Juan Pazo, encabezaron dos reuniones virtuales de unos 40 minutos cada una, en las que explicaron los lineamientos generales de las medidas y convocaron a las provincias a no establecer nuevos regímenes de información fiscal que puedan superponerse con los eliminados o flexibilizados a nivel nacional.

«El objetivo es que las provincias adhieran al régimen simplificado y no creen estructuras paralelas que terminen disuadiendo a quienes podrían entrar al blanqueo», explicaron desde el equipo económico. Según detallaron, se busca que las jurisdicciones se comprometan a través de una adenda a no implementar mecanismos que puedan ser percibidos como persecutorios o disuasorios para los potenciales adherentes.

Sin embargo, varios gobernadores y ministros provinciales manifestaron reparos sobre la falta de documentación concreta. «Contaron lo del plan del blanqueo, pero sin precisiones. No mostraron el modelo de convenio ni el proyecto de ley. Queremos ver los detalles», reclamó uno de los funcionarios presentes.

Desde Tucumán, el ministro de Economía, Daniel Abad, destacó que si bien la propuesta es similar a experiencias anteriores, hay aspectos sensibles que deben ser definidos, como la relación con la Ley Penal Tributaria, los montos mínimos para considerar evasión fiscal como delito y los plazos de prescripción.

El Gobierno necesita que el Congreso apruebe las modificaciones normativas que sostendrán el nuevo régimen, especialmente en lo referido a los delitos fiscales. Por eso, el respaldo político de las provincias —incluso sin una adhesión formal al esquema de ARCA— es vital para asegurar un tratamiento legislativo favorable.

Pese a la búsqueda de consenso, la convocatoria no fue completa. Cinco gobernadores no fueron invitados: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa). Según trascendió en Casa Rosada, «dijeron que no iban a adherir, no tiene sentido invitarlos». Algunos funcionarios llegaron a llamarlos informalmente «los cinco del mal», en referencia a sus posturas opositoras.

Tampoco participaron representantes de Santa Fe ni de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el gobierno santafesino, aclararon que están dispuestos a colaborar y que no impondrán nuevos controles ni exigencias, pero advirtieron sobre la necesidad de reforzar los mecanismos contra el lavado de dinero. «No vamos a perseguir a los contribuyentes, pero tampoco a facilitar maniobras ilegales», indicaron.

En tanto, desde la administración porteña que encabeza Jorge Macri prefieren mantenerse cautelosos. «No nos contactaron aún, algunos dicen que nos llamarán más adelante», afirmaron desde el entorno del jefe de Gobierno, quien recientemente protagonizó un cruce con el presidente Javier Milei durante el Tedeum del 25 de mayo.

