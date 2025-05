Renunció la jueza Julieta Makintach: aceptó la recusación pedida por el fiscal

La solicitud la hizo el fiscal de la causa por el escándalo de la filmación de un documental. Todos los detalles.

El fiscal adjunto de San Isidro Patricio Ferrari pidió este martes la recusación de la jueza Julieta Makintach en medio del escándalo que se generó en el marco del juicio que busca dilucidar las circunstancias y eventuales responsabilidades en la muerte de Diego Maradona. Tras ello, la magistrada aceptó la recusación y renunció a la causa que investiga el deceso del «10».

«Exijo que recusen a la jueza, nos mintió todo el tiempo, quedó demostrado que existía hasta un guion de este documental que ya tenía nombre», pidió el representante del ministerio Público Fiscal.

El escándalo estalló luego de que se supiera que la magistrada había autorizado en secreto la grabación de un documental en las audiencias judiciales. A pesar de que las imágenes del documental se conocieron el último fin de semana, Makintach siguió negándolo este martes y negó a apartarse de la causa. Más luego, aceptó dar un paso al costado.

En su descargo, al inicio de la audiencia, la jueza había asegurado este martes: «Yo no me voy a apartar, no voy a dar lugar a la nulidad de este debate porque no lo merece”.

Y había agregado: «Sí veo una difusión de una entrevista dada en mi despacho, que se difundió sin autorización. Quizás me equivoqué, pero hace tiempo que el paradigma que habla a través de sus sentencias no funciona. Busco acercar la justicia a la sociedad».

Tamién, había advertido: «Hay una denuncia que fue pública, pero no es contra mi persona. Luego de una virulenta investigación no se ha logrado describir ningún comportamiento por el cual me tenga que defender. No veo hechos ilícitos de los cuales pueda darle explicación».

«Di una entrevista a una amiga de mi infancia. Ese material era crudo, no estaba autorizado a los canales formales. Fue un día domingo a las 17:00. ¿Eso le da el mote de prohibido? Nosotros los judiciales estamos en tribunales en cualquier momento», intentó explicar.

«No hay delito, ni mal desempeño. Sí, hay una gran operación mediática. Yo no me voy a excusar ni me voy a apartar porque no hice nada irregular», insistió. Aunque, inesperadamente, luego cambió su decisión y aceptó la recusación solicitada.

Cabe señalar que el fiscal mostró imágenes contundentes. «Cuando me preguntaron si estaba interesada en hacer un documental, me pareció raro, pero este juicio merecía que el poder judicial rindiera cuentas de su trabajo. Nosotros podemos darle las explicaciones de cómo la Justicia resuelve. Es un servicio público”, dice la jueza Makintach en la grabación.

«No fue una entrevista, fue un esquema absolutamente guionado», advirtió Ferrari y aseguró que «esto fue un reality, una sobreactuación permanente de la doctora Makintach. En todo momento ofició de actriz y no de jueza».

Comentarios