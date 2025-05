El Gobierno anunció una reforma del sistema de salud y oficializó la salida de la OMS

Se eliminarán procesos exprés para medicamentos y se limitarán aditivos alimentarios sintéticos, entre otras medidas.

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó una profunda reestructuración del sistema sanitario argentino que incluye el retiro del país de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La iniciativa, según la cartera que conduce Mario Lugones, apunta a fortalecer un modelo preventivo basado en evidencia científica y soberanía sanitaria.

La decisión fue anunciada tras la visita institucional del secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., y forma parte de una serie de medidas que, según el comunicado oficial, buscan «colocar al ciudadano en el centro del sistema, sin tutelajes internacionales y con base en ciencia real».

Entre los principales cambios anunciados se destacan la salida de la OMS. Argentina se desvinculará del organismo internacional al que el Gobierno acusa de operar con «intereses políticos» y de «atentar contra la soberanía sanitaria de los países miembros». En este sentido, se llamó a «repensar el rol de los organismos supranacionales en la salud pública global».

También se avanzará en un rediseño institucional. Se revisarán entes y estructuras del sistema de salud considerados burocráticos, ineficientes o redundantes. El objetivo es eliminar organismos «naturalizados sin trazabilidad ni evaluación de impacto».

En ese contexto, habrá un mayor control sobre vacunas y medicamentos. Se exigirá una validación más rigurosa en los procesos de aprobación, fiscalización y compra de vacunas y fármacos, especialmente aquellos de alto costo. También se revisará el sistema de autorizaciones exprés («fast-track»), con énfasis en la transparencia y la solidez científica.

Alerta por aditivos alimentarios. El Ministerio impulsará regulaciones más estrictas sobre el uso de aditivos sintéticos en productos de consumo masivo, con especial foco en la protección de la salud infantil.

«Revisar no es negar»

Desde el Ministerio aclararon que la revisión de normativas y protocolos no implicará el abandono de campañas sanitarias históricas. «Revisar no es negar: es exigir más evidencia, no menos», subraya el comunicado.

En esa línea, se ratificó la continuidad de programas como la vacunación contra el sarampión y otras enfermedades prevenibles, cuyo impacto sanitario está científicamente comprobado.

La nueva estrategia, según el Gobierno, busca consolidar un sistema «libre, preventivo, transparente y con base en evidencia científica, no en burocracia ni lobbies». Asimismo, se anticipó que Argentina mantendrá vínculos bilaterales en materia sanitaria «con países y centros científicos serios, sin intermediarios ideologizados».

