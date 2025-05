AFA vuelve a introducir cambios: la modificación clave para el Torneo Clausura 2025

A poco de la final de la presente edición del certamen local, la AFA planea introducir una importante modificación para el segundo semestre.

El Torneo Apertura 2025 está llegando a su cierre, y a la espera de la definición entre Huracán y Platense, se conoció este lunes que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya planea introducir otro cambio de cara al segundo semestre del año.

El certamen local de 30 equipos tiene adeptos pero muchos críticos. Es que desde este 2025, las autoridades del fútbol argentino decidieron prescindir del formato liga, y los dos torneos del año se disputarán con fase de grupos y playoffs.

Para este Torneo Apertura, que dirimirán el próximo domingo Huracán y Platense, los 15 equipos estuvieron divididos en dos zonas, y los ocho mejores de cada una clasificaron a los playoffs, que se jugaron a partido único y con la única ventaja de la localía para el mejor ubicado en la primera instancia.

Todo esto se mantendría igual en el Torneo Clausura 2025, que incorporará una novedad: mientras que el Apertura tuvo penales después de los empates en los 90 minutos, el nuevo certamen incorporaría el alargue.

Sí, para fases de mano a mano (octavos, cuartos, semis y final), en caso de igualdad se jugarán dos tiempo suplementarios de 15 minutos, y de persistir, recién ahí se llegaría a los penales.

El Torneo Apertura tuvo cuatro definiciones por penales: Boca vs Lanús en octavos de final; San Lorenzo vs Argentinos y River vs Platense en cuartos; y Huracán vs Independiente en semis.

Comentarios