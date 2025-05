Un hombre murió tras una feroz golpiza luego de un partido de fútbol amateur

Se trata de un locutor de 56 años que permanecía internado desde el 9 de mayo, cuando fue brutalmente agredido por tres hombres. Los autores del ataque continúan en libertad.

José Daniel Tabares, reconocido locutor de 56 años, falleció este sábado en la ciudad de Corrientes luego de pasar varios días internado a causa de las graves lesiones que sufrió el pasado 9 de mayo, durante una violenta agresión ocurrida tras un partido de fútbol amateur.

Tabares había asistido esa tarde a un encuentro informal con amigos en el Club Huracán. Finalizado el partido, el grupo se trasladó a la plaza Juan Domingo Perón, donde compartieron una comida que el propio Tabares había cocinado. Fue en ese momento cuando, según testigos, tres jugadores del equipo rival lo atacaron sin mediar discusión previa.

La agresión fue registrada en un video que circuló rápidamente en redes sociales. En las imágenes se observa cómo uno de los atacantes le da un golpe directo al rostro, provocando la caída de Tabares, quien impacta violentamente contra el suelo.

Como consecuencia, sufrió una fractura de cráneo y una contusión cerebral. Desde entonces, permanecía internado con asistencia médica continua debido a convulsiones y otras complicaciones neurológicas.

El caso generó una profunda conmoción tanto en Corrientes como en el ambiente del fútbol amateur, donde Tabares era una figura muy querida. Su padre, además, había presidido durante años la Asociación de Fútbol de Salón de Corrientes.

Los presuntos agresores fueron identificados como C. C. y E. S., aunque hasta el momento no se dispusieron detenciones. La fiscalía N° 2 de la ciudad de Corrientes está a cargo de la causa y, según se informó, ya solicitó las grabaciones de cámaras de vigilancia de la zona y otros elementos de prueba.

