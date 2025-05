Le transfirieron $500 millones por error y se los gastó en un día

Hizo 66 transferencias, compró electrodomésticos y un auto. La acusan de haberse apropiado de fondos ajenos.

En San Luis, una mujer recibió por error una transferencia de $500 millones, vació la cuenta en cuestión de horas y ahora enfrenta cargos por estafa. El caso generó un fuerte revuelo en redes sociales y puso el foco sobre las fallas del sistema bancario.

Verónica Acosta, oriunda de la provincia cuyana, aseguró que esperaba una transferencia de apenas $8.000 del padre de su hijo. Sin embargo, al ver una suma muy superior acreditada en su cuenta, optó por usar el dinero sin hacer mayores averiguaciones. «Con tanta necesidad, me fui a hacer compras y ayudé a mi familia», declaró ante medios locales, con su hija en brazos.

Según relató, realizó 66 transferencias a familiares y personas cercanas, muchas por montos de $500.000. «Al principio pensé que eran $500.000. Después me di cuenta de que eran millones», explicó.

Entre las compras que mencionó figuran una heladera, dos televisores —uno para ella y otro para su cuñada—, una freidora, un microondas, cerámicos, una mochila de inodoro y un auto. También indicó que algunos artículos fueron devueltos tras conocerse la situación.

El video de la entrevista rápidamente se viralizó en redes sociales y convirtió el nombre de Acosta en tendencia en la plataforma X (ex Twitter). La historia provocó reacciones diversas: mientras algunos usuarios la defendieron por actuar en un contexto de necesidad extrema, otros la cuestionaron por no haber reportado el error. «No entiendo cómo pueden errarle una transferencia tan alta», escribió un usuario. Otro comentó: «Gastó una fortuna en un día y sigue en la misma situación. No es criminal, pero sí un reflejo de cómo vivimos».

Las autoridades congelaron la cuenta al día siguiente del depósito, allanaron su vivienda y procedieron a su detención. Acosta quedó imputada por el delito de estafa. Su abogado, cuya identidad no fue revelada, cuestionó duramente el accionar judicial: «En este país una expresidenta se robó un PBI entero y no está presa, pero a esta mujer humilde le quieren aplicar todo el peso de la ley», sostuvo.

