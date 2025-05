Franco Colapinto no pasó de la Q1 y largará 18° en el GP de Mónaco

Franco Colapinto no tuvo una buena jornada en el mítico circuito urbano de Montecarlo y quedó fuera de la Q1 en la clasificación del Gran Premio de Mónaco. El piloto argentino, que había finalizado en los últimos puestos durante los entrenamientos libres, no logró mejorar su rendimiento y partirá desde el 18° lugar en la carrera del domingo, beneficiado por sanciones a otros corredores.

Colapinto marcó un tiempo de 1:12.597 con neumáticos blandos, el más lento de la sesión, y no pudo avanzar a la Q2. Tras la eliminación, se mostró crítico con el rendimiento de su monoplaza: «El auto no se siente bien y no da mucha confianza», declaró, dejando entrever las dificultades que tuvo durante todo el fin de semana.

El Alpine no estuvo a la altura de la exigente pista monegasca y tampoco le fue bien a su compañero de equipo, que largará desde el puesto 17°. La jornada del argentino estuvo además marcada por una investigación por un supuesto adelantamiento con bandera roja durante la práctica 3, aunque finalmente no fue penalizado.

LA POLE FUE PARA NORRIS

Mientras tanto, la clasificación general tuvo como protagonista a Lando Norris, que logró una brillante pole position tras superar en los últimos segundos a Charles Leclerc. El piloto de McLaren cronometró 1:09.954 y largará primero, seguido por el ídolo local y Oscar Piastri, que completó el top tres.

La carrera del Gran Premio de Mónaco, que se disputará este domingo 25 de mayo a las 10.00 (hora de Argentina), se podrá ver por Disney+ y Fox Sports en Latinoamérica, además de otras plataformas como F1TV y canales internacionales.

