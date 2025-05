Trump amenazó a Apple con un arancel del 25% si no fabrica iPhones en Estados Unidos

«Hace tiempo informé a Tim Cook de Apple que espero que sus iPhones que se vendan en Estados Unidos sean fabricados en Estados Unidos, no en India ni en otros lugares. Si no es el caso, Apple deberá pagar un arancel de al menos 25%», expresó Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump amenazó a Apple con un arancel de 25% si no fabrica iPhones en ese país. «Hace tiempo informé a Tim Cook de Apple que espero que sus iPhones que se vendan en Estados Unidos sean fabricados en Estados Unidos, no en India ni en otros lugares. Si no es el caso, Apple deberá pagar un arancel de al menos 25%», expresó Trump en Truth Social.

En ese sentido, la medida podría significar un aumento significativo en el precio de los iPhones y, en ese contexto, perjudicaría las potenciales ventas y ganancias de la empresa que se suma a Amazon, Walmart y otras compañías que están en la mira de la Casa Blanca.

Liderada por Tim Cook, Apple buscaba trasladar la elaboración de sus iPhones a India. El plan representó un problema para Trump, quien ahora advierte con imponer un fuerte impuesto si la compañía elije fabricar los dispositivos en otras regiones.

