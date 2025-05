Crisis en Boca: quiénes son los dos futbolistas que no jugarán más en el equipo por decisión de Riquelme

Juan Román Riquelme tomó la decisión de que dos jugadores no se pongan más la camiseta de Boca: quiere definir hoy mismo la llegada del DT.

Sin técnico a menos de un mes del inicio del mundial de clubes, el presidente del club tomó algunas decisiones con futbolistas del equipo, mientras define quién será en nuevo entrenador.

Boca: la decisión que sorprendió de Riquelme

En las últimas horas desde el entorno del presidente del club confirmaron que Marcos Rojo y el peruano Luis Advíncula no jugarán más en el equipo de la ribera.

Rojo no se presentó en Ezeiza el sábado anterior al partido con Independiente, y desde el entorno xeneize se dejó entrever que fue por un tema médico que debía ser evaluado ese mismo día. Sin embargo, según pudo saber minutouno.com por fuentes cercanas al plantel, el verdadero motivo de la ausencia del defensor tiene nombre propio y ritmo de cumbia: el cumpleaños de Pipa Benedetto.

El ex delantero de Boca e íntimo amigo de Rojo organizó una celebración privada que se extendió más de la cuenta. Allí estuvo el ex Manchester United, y fue recién después de esa noche cuando comunicó su «malestar». Lo que molestó al cuerpo técnico particularmente, según trascendió, fue la actitud posterior: Rojo no se presentó el sábado a la mañana para ser revisado por el cuerpo médico, como correspondía a un profesional.

La situación de Advíncula es claramente futbolística y Riquelme no quiere más al peruano con el plantel y ni siquiera viajaría al mundial de clubes.

En tanto, hay otros jugadores que ya cumplieron un ciclo y uno que duró poco es el del chileno Carlos Palacios, que irá al mundial de clubes pero Riquelme ya está buscando venderlo a otra institución.

Con respecto al técnico, Riquelme hizo trascender que el nuevo entrenador se estaría definiendo en estas horas y que el lunes que viene sería presentado al plantel profesional.

