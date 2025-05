Milei defendió el video fake contra Macri y dijo que lo ampara la libertad de expresión

En medio de las tensiones con Mauricio Macri, el presidente Javier Milei salió al cruce de las críticas por un video falso difundido desde cuentas libertarias en redes sociales, en el que se simulaba al exmandatario bajando la candidatura de Silvia Lospennato en plena veda electoral. Lejos de condenar la maniobra, Milei la defendió y la enmarcó como un acto protegido por la libertad de expresión: «La libertad de expresión está por encima, es una locura el planteo de perseguir a los que están en las redes sociales», afirmó.

Durante una entrevista televisiva, el mandatario cuestionó la intención de regular el contenido en redes, y apuntó sin nombrarla directamente contra Lospennato, quien impulsa un proyecto en ese sentido: «Eso es cercenar la libertad de expresión. Usted, por tres tipos que hacen tonterías, va a regular a todos… Es lo mismo que la ley penal cambiaria: ¿porque hay tres cuatro gatos locos que son narcos va a perjudicar a más de 46 millones de seres humanos? Es una locura total», comparó.

Milei también relativizó la repercusión del contenido digital generado con IA: «Si un pibe quiere hacer eso, bueno… uno va y dice esto es falso y lo muestra». Y se desmarcó de la autoría o difusión directa del video: «No sé si lo retuiteó alguien. Por ejemplo, yo no lo retuiteé eso. Yo lo vi, me pareció demasiado burdo, el tuit dejaba en claro que era una broma, pero entiendo que la gente pueda ser sensible a esas cosas y yo no me engancho».

Además, volvió a cargar contra los medios y los acusó de ser los verdaderos productores de noticias falsas: «La primer generación de las fake news son los propios periodistas. Usted agarra un diario y el 85% de lo que dice es mentira; pero es mucho más grave eso de los periodistas con las fake news cuando está financiado por la pauta oficial, porque entonces no hay libertad de expresión».

«Saluda el que pierde, no el que gana»

Consultado por su vínculo actual con Macri, Milei aseguró que no está roto, pero dejó en claro que no hubo llamados entre ambos tras las elecciones: «Macri no me llamó. Pero no es eso lo importante. Estamos trabajando en un armado para Provincia de Buenos Aires «. E ironizó sobre los protocolos políticos: «Saluda el que pierde, no el que gana, es una cuestión de formas, ya que viven hablando de las formas…».

El Presidente aclaró que no eliminó a Macri de su círculo político: «No lo saqué. Es el lugar en donde él decide ponerse. Si él se decide poner del lado socialista para hacer vaya a saber qué cosa adentro de la ciudad, bueno, okey».

Sobre un posible acuerdo en territorio bonaerense, fue enfático: «No podemos poner en riesgo ganar la provincia de Buenos Aires. El color es el violeta, que es el que le va ganando 5 a 0 al kirchnerismo. Nosotros hoy le ganamos al kirchnerismo pero le ganamos por muy poquito y a mí no me gusta jugar con el error estadístico. Ahora, claro, si vamos todos juntos, les ganamos por más de 10 puntos… Y yo les quiero ganar».

