La municipalidad solicitó a Sameep la puesta en funcionamiento de los pozos de bombeo del sistema cloacal

A través de una nota presentada ante las autoridades de la empresa Sameep, el municipio solicitó que se arbitre las medidas necesarias para que se pongan en funcionamiento, con la inmediatez que la situación requiere, los «pozos» de bombeo que la Empresa tiene instalados en la ciudad y que sirven para la impulsión de los efluentes hacia su disposición final.

En esa misma linea, la nota expresa que si bien no se desconocen que las manifiestas y ostensibles irregularidades en el servicio de cloacas que brinda la Empresa no es el resultado de la actual gestión de la misma, pues hace décadas que el servicio adolece de inversión y mantenimiento producto de la desidia y pésima administración de los gobiernos anteriores, no es menos cierto que se necesita de acciones contundentes y eficaces para comenzar una efectiva y constante recuperación del servicio en búsqueda de una normalidad.

Por otra parte, en el mismo escrito, se solicitó al Presidente de la empresa que se de continuidad a las obras iniciadas e inconclusas y proyectar aquellas otras que sean imprescindibles para resolver el actual estado del servicio que genera graves problemas sanitarios, resultado de la falta de inversión como también del abandono de varias de las obras de la Empresa.

Uno de los problemas, varias veces denunciado, es que en distintos puntos de la ciudad se observan BOCAS DE REGISTRO DE LA RED desde las cuales fluye permanentemente líquido cloacal a la vía pública, contaminando el ambiente al generar desagradables olores como así también material contaminante que termina afectándolo todo: personas y bienes.

Se debe señalar también que en la municipalidad se han recibido reclamos y denuncias de vecinos afectados directa e indirectamente por las situaciones manifestadas. Por otra parte, la nota remarca que la actual gestión de gobierno municipal como las que antedeció el cargo, colaboró y lo seguirá haciendo en toda gestión que se lleve adelante, sea en la Provincia o en la Nación, para alcanzar la necesaria y definitiva solución, pero se debe tener presente el alcance de las responsabilidades que, en este caso no son compartidas, pues la falta de inversión y de obras por parte de SAMEEP durante tantos años es la principal causa que coloca a Presidencia Roque Sáenz Peña en esta lamentable situación en razón del sistema cloacal en la ciudad.

