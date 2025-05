Aguinaldo 2025: cuándo se cobra y cómo calcularlo

El Sueldo Anual Complementario (SAC), también conocido como aguinaldo, es una retribución que para muchos de los empleados, jubilados y pensionados en Argentina representa un alivio económico. El mismo se entrega en dos etapas del año desde 1945.

¿CUÁNDO SE COBRA EL PRIMER AGUINALDO DEL AÑO?

El primer pago del aguinaldo debe realizarse antes del 30 de junio , que en 2025 cae lunes, según la Ley 23.041. La norma establece que este pago equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida en el semestre enero-junio.

Aunque el vencimiento legal es el 30 de junio, muchas empresas suelen adelantarlo durante la semana del 23 de junio, para facilitar su gestión administrativa y operativa.

El marco legal contempla además un plazo de tolerancia de hasta cuatro días hábiles posteriores, lo que extiende el límite hasta el viernes 4 de julio de 2025.

El segundo pago anual del aguinaldo continúa un esquema similar al de junio, pero su fecha límite es distinta: debe abonarse antes del 18 de diciembre, según lo dispuesto por la misma ley.

¿CÓMO SE CALCULA EL AGUINALDO?

El aguinaldo se determina tomando el 50% del salario mensual más alto percibido durante el semestre correspondiente:

Para la primera cuota (junio): se toma el mejor sueldo entre enero y junio.

Para la segunda cuota (diciembre): se considera el mejor sueldo entre julio y diciembre.

Importante: solo se incluyen conceptos remunerativos (sueldo básico, horas extras, comisiones, etc.). No se consideran pagos no remunerativos, bonos extraordinarios, asignaciones familiares, ni reintegros.

En cuanto a los trabajadores que no completaron el semestre, el aguinaldo se calcula de forma proporcional, es decir, mejor salario mensual x meses trabajados / 12. Este método garantiza un pago justo según el tiempo efectivo de prestación de servicios.

EL CÁLCULO DEL AGUINALDO INCLUYE

El cálculo del aguinaldo incluye el 50% del salario mensual más alto del semestre trabajado

¿QUIÉNES RECIBEN EL AGUINALDO?

El Sueldo Anual Complementario corresponde a:

Trabajadores en relación de dependencia (sector público o privado)

Jubilados y pensionados

Empleados con contrato fijo, temporal o por proyecto

En cambio, no les corresponde a:

Trabajadores informales o no registrados

Monotributistas

Profesionales independientes

Esto se debe a que el aguinaldo está regulado por leyes laborales que exigen un vínculo formal, con aportes previsionales y cobertura social activa.

