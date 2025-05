“Solo quiero mi computadora”: el pedido desesperado de una estudiante tras un nuevo robo en la residencia estudiantil

Una joven estudiante de la residencia estudiantil local vivió momentos de angustia luego de que delincuentes ingresaran al lugar y le robaran su computadora personal, donde tenía guardado el material de estudio y trabajos de los últimos cuatro años. “Es todo mi sacrificio”, expresó con la voz quebrada al hablar con SPNoticias.

El hecho ocurrió en la jornada del Sábado. Según relató la víctima, el ladrón fue captado por cámaras de seguridad Municipal y vecinales, imágenes que ella misma aportó a la policía al realizar la denuncia. Gracias a ese material, los efectivos lograron identificar y detener al sospechoso. Sin embargo, según fuentes policiales, el sujeto se negó a declarar y fue liberado a las pocas horas.

“La computadora todavía no aparece. Solo quiero que la policía la recupere. No me importa otra cosa”, lamentó la joven, quien. Su testimonio refleja la impotencia de muchos estudiantes que residen en el lugar y que denuncian una ola de robos constantes sin respuestas efectivas.

“En la residencia ya no nos sentimos seguros. Esto no es nuevo, pero nadie se hace cargo”, aseguró.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la falta de seguridad en espacios destinados a jóvenes del interior que llegan a Sáenz Peña para estudiar y que muchas veces no cuentan con recursos para reponer objetos de valor, esenciales para su formación académica.

Comentarios