«¡Que se vayan todos!»: la Bombonera estalló contra la dirigencia de Boca

La Bombonera no perdona. Y anoche explotó. Luego de la eliminación de Boca en cuartos de final del Torneo Apertura a manos de Independiente, el estadio fue un hervidero de insultos y reproches. «¡Que se vayan todos!» tronó desde cada rincón de la cancha apenas finalizó el encuentro. El mensaje tuvo un destinatario claro: la Comisión Directiva encabezada por Juan Román Riquelme, los integrantes del Consejo de Fútbol y, por supuesto, los jugadores.

Fue el corolario de un semestre negro. El equipo no logró clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, perdió el Superclásico ante River, despidió a Fernando Gago y, ahora, quedó fuera del torneo local frente a su eterno rival de Avellaneda. Todo en menos de seis meses.

El golpe lo dio el colombiano Álvaro Angulo, quien a los 28 minutos del segundo tiempo aprovechó una desconcentración en defensa y definió con jerarquía ante el arco de Sergio Romero. El 1-0 fue una daga para la ilusión y un punto de quiebre para la paciencia de la gente.

Ya no se trató de un murmullo aislado ni de una queja de platea como la que había sonado ante Lanús, en la fase anterior. Esta vez, el enojo fue masivo y ensordecedor. «¡La Comisión se va a la p… que lo parió!» y «¡Devuelvan la guita, chorros!» fueron algunos de los cánticos que bajaron con furia desde las tribunas, en medio de un clima cada vez más hostil.

Incluso Riquelme, ubicado en su palco con un mate en la mano, fue blanco de los cuestionamientos. El actual técnico interino, Mariano Herrón, fue uno de los pocos que dio la cara. «No sé si hablar de fracaso, pero no cumplimos el objetivo», reconoció. «Yo me hago responsable de estos partidos», agregó.

La bronca no quedó solo en la cancha. Al llegar al hotel donde el plantel se concentró antes del partido, los futbolistas fueron recibidos por un grupo reducido de hinchas. Pero lejos de ser una bienvenida cálida, lo que hubo fue una lluvia de reproches. «¡Gracias por otra alegría!», lanzó un hincha con marcado sarcasmo. Otros no se guardaron nada: «¡Váyanse todos, Consejo de mierda!» y hasta una frase directa para Edinson Cavani: «¡Estás en Boca, no es París esto!».

