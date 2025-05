HISTÓRICO: EL SUEÑO DEL AGUA POTABLE SE HIZO REALIDAD EN ZAPARINQUI

El gobernador Leandro Zdero inauguró este sábado el Acueducto Zaparinqui – Castelli, una obra fundamental que conecta ambas localidades y garantiza el acceso al agua potable para más de 400 familias, mejorando así su calidad de vida y fortaleciendo su capacidad productiva.

El proyecto fue impulsado mediante un convenio entre el Gobierno provincial, a través de Sameep, y la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos Contraalmirante Antonio Portillo (COSAP). La obra, que demandó una inversión superior a los 380 millones de pesos, se ejecutó en tres etapas y fue formalmente habilitada durante este sábado, en coincidencia con el 88° aniversario de Zaparinqui. Durante el acto, también se realizó la entrega de títulos de propiedad para vecinos de la localidad.

GOBERNADOR ZDERO: “LAS COSAS SE PUEDEN HACER CUANDO HAY BUENA VOLUNTAD Y GESTIÓN”

El primer mandatario provincial, en su discurso, aprovechó la ocasión para saludar a todos los vecinos de Zaparinqui en esta fecha tan significativa al tratarse del 88° aniversario de la localidad. “Han pasado seguramente muchas dificultades a lo largo de estos años, pero hoy estamos abrazando este sueño que seguramente era el de muchos de los vecinos”, destacó.

En ese contexto, aseveró: “Por lo general, desde la política, aparecen las promesas de cosas que se van a hacer y que después hay que ver de dónde salen los recursos. Nosotros claramente tenemos un sueño: el de cambiar la realidad en la que vivimos los chaqueños, de transformar la matriz de esa provincia marginal o como algunos la miran desde otros lugares como la más pobre. Por eso, para ir cambiando esa matriz tenemos que ir dando pasos concretos como este”.

“Chaco tiene que dejar de conformarse para comenzar a transformarse, y ese es el desafío: no ser mirados desde ese Chaco marginal, no ser estigmatizados porque estamos convencidos que los chaqueños somos otra cosa, que los chaqueños podemos salir adelante. Cuando se encuentra voluntad, buena gestión, predisposición, las cosas se pueden hacer”, indicó el jefe del Ejecutivo provincial.

Zdero recordó cuando la iniciativa del acueducto comenzó a tomar forma tras un planteo concreto sobre las dificultades que enfrentaba la comunidad para acceder al agua potable. El esfuerzo de la cooperativa y del municipio local no era suficiente, por lo que se convocó a la empresa Sameep para evaluar soluciones.

“A partir de ahí fuimos dialogando hasta que encontramos la salida. Se decía que había dificultadas para hacer esta obra, que no se podía o no se quería, pero acá hubo decisión política de que el agua iba a llegar, así que hoy estamos muy felices de poder concretar esta obra”, concluyó el Gobernador.

NICOLÁS DIEZ: “HABÍA MUCHAS OPINIONES PERO LA OBRA SE CONCRETÓ”

El presidente de Sameep, Nicolás Diez, sostuvo que se trató de un gran desafío llevar a cabo esta obra de ingeniería. “Como dijo el Gobernador, había muchas opiniones al respecto, sin embargo, la obra se concretó”.

Además, detalló que el convenio firmado en la jornada prevé la construcción de una cisterna intermedia, destinada a reforzar el suministro en épocas de mayor demanda. Esta nueva obra, orientada a mejorar el abastecimiento en Zaparinqui, ya cuenta con proyecto ejecutivo, y si bien aún debe definirse su forma de ejecución, anticipó que una vez iniciada, demandará no más de 40 días de trabajo.

AGUSTÍN DETZEL: “MÁS DE 400 FAMILIAS HOY CUENTAN CON AGUA POTABLE”

Por su parte, el presidente de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos Contraalmirante Antonio Portillo Ltda, Agustín Detzel, resaltó el largo camino de gestiones que permitieron concretar el acueducto para Zaparinqui. “Hoy la localidad cuenta con más de 400 familias con acceso al agua potable”, valoró.

Detzel también destacó el compromiso asumido por la cooperativa, que aportó mano de obra, maquinaria y esfuerzo humano, mientras que Sameep proveyó los materiales, con una inversión cercana a los 386 millones de pesos.

“Nos dimos cuenta de que durante muchísimos años hemos estado golpeando la puerta equivocada. Y el momento llegó: hoy Zaparinqui ya cuenta con agua”, dijo Detzel al destacar el acompañamiento por parte del gobernador Zdero.

Acompañaron al gobernador Zdero, el presidente de Sameep, Nicolás Diez; el presidente de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos Contraalmirante Antonio Portillo (COSAP), Agustín Detzel; Julio Ferro, subsecretario Legal y Técnico; los diputados provinciales Dorys Arkwright y Sebastián Lazzarini; el vocal de APA, Luis Castagno y demás autoridades provinciales y locales.

Comentarios