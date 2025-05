El Gobierno busca reforzar reservas antes de la revisión del FMI

A pocos días de la primera revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno argentino se enfrenta a un desafío clave: cumplir con la meta de acumulación de reservas pactada con el organismo. Pese a que aún faltan casi US$ 2500 millones para alcanzarla, en el Ministerio de Economía aseguran que están desplegando todas las herramientas disponibles para mostrar compromiso y gestión.

Una de las principales apuestas es la concreción de un repo con bancos por US$ 2000 millones, una operación anticipada durante la presentación de la tercera fase del plan económico. A esto se suma un desembolso reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 500 millones, que alivió parcialmente las presiones.

Según estimaciones de la consultora Outlier, con ambas operaciones en marcha, el monto restante para alcanzar el objetivo de reservas se reduce a menos de US$ 2500 millones. Sin embargo, el Banco Central (BCRA) enfrenta una restricción autoimpuesta: sólo comprará dólares si el tipo de cambio alcanza el piso de la banda cambiaria, algo que aún no ha sucedido. Mientras tanto, los pagos al FMI y otros acreedores ya recortaron las reservas internacionales en US$ 641 millones desde el pico alcanzado a fines de abril.

Ante este panorama, el equipo económico analiza otra opción: la emisión de un bono peso-linked, un instrumento que se suscribe en pesos, pero se paga en dólares al tipo de cambio vigente al momento del vencimiento. Según trascendió, podría colocarse una primera emisión por US$ 1000 millones para medir la respuesta del mercado, con la posibilidad de ampliarla hasta US$ 2000 millones si la demanda es favorable.

Este tipo de bonos busca aprovechar el creciente interés de inversores internacionales por la tasa en pesos, facilitando el ingreso de dólares al Tesoro que luego pueden depositarse en el BCRA y contar para la meta del FMI. Además, según Outlier, permitiría evitar una suba de tasas de interés en moneda local, contribuiría a empujar el tipo de cambio hacia el piso de la banda y serviría como una herramienta de control inflacionario indirecto.

No obstante, no faltan las advertencias. Algunas voces del mercado señalan similitudes con estrategias pasadas, como la emisión de Lebac entre 2016 y 2017, que terminaron con una fuerte salida de capitales al desarmarse las posiciones. El principal riesgo, coinciden los analistas, es que al vencimiento de los peso-linked reaparezca una demanda abrupta de dólares, especialmente si no hay señales claras de estabilización macroeconómica o nuevas alternativas atractivas de inversión.

Desde la sociedad de Bolsa Max Capital explicaron que este instrumento también permite a los inversores sortear la restricción de permanencia mínima de 180 días impuesta para entrar al mercado cambiario oficial, lo que los hace aún más atractivos en el corto plazo.

