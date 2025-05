Lucho Moser: “Las elecciones terminaron con un empate y el peronismo obtuvo la misma cantidad de bancas que Zdero”

El diputado electo por el Frente Chaco Merece Más hizo un profundo análisis sobre los resultados del domingo. “La mitad del Chaco le dijo que no al ajuste”, remarcó. “El peronismo está vivo, sigue siendo opción y es la principal fuerza opositora”, agregó.

Tras los resultados de las elecciones legislativas provinciales, el diputado electo por el Frente Chaco Merece Más, Lucho Moser, destacó el rol del peronismo chaqueño como principal fuerza opositora al gobierno de Leandro Zdero y remarcó que el resultado “es un empate técnico”.

“La realidad es que el peronismo obtuvo la misma cantidad de bancas que Zdero: fue un empate en 8 bancas para cada fuerza”, sostuvo.

En un mensaje dirigido a “todos los chaqueños, incluso a quienes no votaron y quienes no nos votaron a nosotros”, Moser destacó la fortaleza del peronismo como alternativa al ajuste y prometió trabajar en respuestas concretas para las urgencias de la provincia.

El legislador que asumirá su banca el próximo 10 de diciembre advirtió por el bajo nivel de participación ciudadana, que apenas alcanzó el 52% del padrón, y señaló que “es un fuerte llamado de atención para toda la política”.

“Fue un empate técnico, pero también una ratificación: el peronismo sigue siendo la principal fuerza opositora con 8 bancas. Ese mandato lo honraremos con firmeza desde la Legislatura, como parte del proyecto que conduce Coqui Capitanich y que mantiene fuerza parlamentaria para proteger a las familias chaqueñas”, enfatizó.

A pesar de que el peronismo se presentó dividido en varias listas, logró consolidarse como la principal fuerza alternativa con ocho legisladores electos, seis de ellos para el Frente Chaco Merece Más, lo que demuestra, según el dirigente, “la vigencia de un proyecto político que defiende el salario, el empleo, la salud y la educación pública”.

“En todo proceso político hay distintas expresiones dentro del campo popular, pero quedó claro que el peronismo sigue siendo el principal proyecto alternativo al ajuste, al endeudamiento y a la caída brutal del salario real que generaron Zdero en el Chaco con su socio nacional Milei”, sostuvo Moser.

Asimismo, el legislador electo remarcó que a partir de diciembre impulsará una agenda legislativa de 60 propuestas concretas enfocadas en mejorar la economía de las familias chaqueñas, el acceso a la salud y la calidad educativa e institucional.

“Nos comprometimos en campaña a trabajar sobre lo que más le importa a la gente. No vinimos a poner excusas, vinimos a dar respuestas”, aseguró.

Finalmente, agradeció “a cada compañero y compañera que sostuvo esta elección con trabajo y militancia”, y reafirmó su compromiso con el pueblo chaqueño.

“Nos mueve la vocación de construir una provincia más justa, más igualitaria y con oportunidades para todos. Vamos a honrar la confianza de cada chaqueño que nos eligió para defender sus derechos”, concluyó.

Comentarios