El Papa León XIV pidió a los líderes del mundo a abandonar la guerra y negociar la paz

En un encendido y emotivo discurso desde el Aula Pablo VI, el Papa León XIV hizo este miércoles un llamado urgente a los líderes mundiales para que dejen atrás el camino de la guerra y se sienten a negociar. Rodeado de miles de fieles, muchos de ellos provenientes de países castigados por conflictos armados como Siria, Ucrania, Líbano e Irak, el pontífice reafirmó el compromiso inquebrantable de la Santa Sede con la paz global.

«La guerra nunca es inevitable», afirmó con firmeza. «Las armas no resuelven los problemas, sino que los aumentan. Los pueblos de nuestro mundo anhelan la paz, y a sus líderes les pido con todo mi corazón: ¡Reunámonos, conversemos, negociemos!».

León XIV, el primer papa estadounidense de la historia, ofreció nuevamente la mediación del Vaticano como terreno neutral para facilitar el diálogo entre naciones en conflicto. «La Santa Sede está disponible para que los enemigos se encuentren y se miren a los ojos, para que se devuelva a las personas la esperanza y la dignidad que merecen: la dignidad de la paz», aseguró.

El discurso del Papa se dio en el marco del Jubileo con representantes de las Iglesias orientales, un evento con profundo simbolismo para comunidades cristianas que han sufrido persecuciones, guerras y desplazamientos forzados. «Se debe dar a los cristianos la oportunidad, y no solo con palabras, de permanecer en sus tierras natales con todos los derechos necesarios para una existencia segura. ¡Por favor, luchemos por ello!», clamó.

Además, rechazó la lógica que divide al mundo entre «buenos y malos», y propuso un enfoque más humano y empático:

«Quien siembra la paz pasará a la historia, no quien cosecha víctimas. Los demás no son enemigos, sino seres humanos: no personas malas a las que odiar, sino personas con las que dialogar».

En el cierre, León XIV instó a los fieles a no bajar los brazos: «Recemos por esta paz, que es reconciliación, perdón, la valentía de pasar página y empezar de nuevo».

El mensaje papal llega en la víspera de una reunión clave en Turquía entre representantes de Rusia y Ucrania, lo que aumenta el peso simbólico y político de su intervención. Al enumerar las regiones devastadas por la violencia —desde Tierra Santa hasta el Cáucaso, pasando por Tigray, Siria y Ucrania—, el Papa no solo mostró sensibilidad pastoral, sino también una clara intención diplomática: abrir caminos para la reconciliación.

Desde su elección, León XIV mantuvo un perfil activo y moderno, incluyendo su reciente regreso a las redes sociales, donde ya compartió mensajes relacionados con la paz y la unidad. Esta postura continúa marcando un perfil pontificio comprometido, directo y profundamente humanitario.

