Último deseo de José Mujica: ser enterrado junto a su perra ‘Manuela’

José “Pepe” Mujica, expresidente de Uruguay, falleció este martes a los 89 años. La noticia fue confirmada por el actual mandatario, Yamandú Orsi. “Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido”, publicó Orsi en su cuenta de X.

En mayo de 2024, Mujica había informado que padecía un cáncer de esófago. Posteriormente, señaló que la enfermedad se había extendido y que su estado de salud no permitía nuevos tratamientos.

En entrevistas concedidas durante los últimos meses, Mujica manifestó su deseo de no someterse a procedimientos médicos invasivos y de permanecer en su hogar rural. En esas declaraciones, expresó también su voluntad de ser cremado y que sus cenizas fueran esparcidas en el jardín de su residencia, bajo una secuoya que él mismo había plantado. “Mi futuro destino está abajo de ese escollo, donde está enterrada Manuela (su perra). Cuando me muera, me van a quemar y me van a enterrar ahí”, dijo Mujica en diversas ocasiones.

Manuela fue una de sus mascotas más reconocidas. Vivió 22 años y fue enterrada bajo el árbol mencionado en 2018. Mujica la recordaba como una compañera constante durante su vida en la finca ubicada en las afueras de Montevideo. “El día que yo me muera he pedido que me incineren y las cenizas las pongan ahí, debajo de ese árbol, junto a Manuela”, declaró en una entrevista con CNN. (I)

