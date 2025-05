SECHEEP BRINDA TRANQUILIDAD A SUS CLIENTES: ATENCIÓN CASO POR CASO Y SIN CORTES AUTOMÁTICOS

Desde la empresa provincial de energía eléctrica se pone en conocimiento de los clientes que no se efectuarán cortes de servicio por demoras en el pago, en el marco del proceso de normalización de la facturación. Desde el fin de semana pasado se comenzó con la distribución de las boletas correspondientes a los períodos de marzo y abril, y se espera que para este viernes hayan sido entregadas en toda la provincia. Los clientes tendrán plazo para abonarlas una vez que las hayan recibido.

El presidente de Secheep, Hilario Bistoletti, aclaró que los avisos de corte solo se están enviando a quienes adeudan más de una boleta, con el objetivo de que puedan acercarse a regularizar su situación. “De ninguna manera vamos a cortar. El cliente tendrá un plazo razonable para pagar”, afirmó. Y agregó: “Desde Secheep atendemos caso por caso. No somos ajenos a la situación que atraviesa la gente. Si alguien tiene un problema de pago, que se acerque: siempre buscamos alternativas para evitar cortes”.

Las demoras en la emisión de las facturas se deben a la implementación del beneficio provincial “Descuento Verano”, vigente en los meses de enero y febrero. Su aplicación exigió rediseñar el sistema de facturación y calcular los descuentos de forma individual según el consumo de cada cliente, lo que generó una demora adicional no prevista.

Por otro lado, Secheep resolvió no aplicar intereses por mora a los pagos realizados a través del canal Red Link entre el 5 y el 7 de mayo, correspondientes a facturas con vencimiento entre el 25 de abril y el 5 de mayo. La medida, dispuesta mediante la Resolución N.º 11.954/25, responde a algunos inconvenientes registrados en el sistema de Home Banking por lo cual afirmó que se aplicará de manera automática, sin necesidad de gestiones por parte de los clientes.

Además, se recuerda que mediante la Resolución N.º 1952/25 se había prorrogado por 48 horas el plazo de pago, extendiendo hasta el 7 de mayo la posibilidad de abonar sin recargos. Con estas decisiones, Secheep refuerza su compromiso de atención responsable, brindando respuestas ante situaciones excepcionales y acompañando a cada cliente chaqueño.

