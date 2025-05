Falleció José Mujica a los 89 años

Tras luchar contra el cáncer.

El expresidente de Uruguay, José Mujica, falleció este martes a los 89 años de edad luego de haber luchado contra un cáncer de esófago, que luego se extendió al hígado.

Mujica habló sobre el empeoramiento de su salud el jueves 9 de enero, cuando informó sobre la extensión del cáncer de esófago que trató en una parte del 2024 hacia el hígado. «Me estoy muriendo», aseguró entonces.

«Que me pichicateen y cuando me toque morir, me muero. Así de simple», afirmó Mujica. Expresó su deseo de ser enterrado en su chacra de Rincón del Cerro, junto a una sequoia grande -un árbol que él mismo cultivó-, donde también está enterrada su perra Manuela.

«Lo que quiero es despedirme de mis compatriotas. Es fácil tener respeto para los que piensan parecido a uno, pero hay que aprender que el fundamento de la democracia es el respeto a los que piensan distinto. Por eso, la primera categoría son mis compatriotas y de ellos me despido. Les doy un abrazo a todos», expresó.

Mujica fue elegido diputado en 1989 y, luego, senador por el Frente Amplio. También ocupó el cargo de ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) entre 2005 y 2008, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Fue presidente de Uruguay entre 2010 y 2015.

Tras terminar su mandato como el 40° presidente, fue elegido otra vez senador por dos períodos consecutivos, aunque en octubre de 2020 renunció a su banca. «Me ha echado la pandemia», indicó en la crisis por el Covid-19.

En la década de 1970, integró la agrupación terrorista Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T), por la que estuvo entre 1972 y 1985, durante la dictadura cívico-militar, junto con su esposa Lucía Topolansky.

Comentarios