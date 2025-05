Pepe Mujica, en estado terminal y con cuidados paliativos

El expresidente de Uruguay, José «Pepe» Mujica se encuentra en estado terminal debido a un cáncer de esófago que se extendió a otros órganos, y permanece en su chacra de Rincón del Cerro bajo cuidados paliativos.

Su esposa, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, expresó que el máximo referente histórico del Movimiento de Participación Popular (MPP) «está en la meseta, está a término», y señaló que «esto tiene un final anunciado».

La salud de Mujica se deterioró de manera significativa durante las últimas semanas. «Estamos haciendo lo necesario para que viva este último pasaje de su vida lo mejor posible», afirmó Topolansky.

El exmandatario, de 89 años, había revelado en enero que el tumor había hecho metástasis y que no podía someterse a tratamientos agresivos: «No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso», expresó.

Desde su entorno más cercano procuran preservar la intimidad. «Yo estoy hace más de 40 años con él y voy a estar hasta el final; eso fue lo que prometí. Lo que tratamos de hacer es reservar la intimidad de nuestra familia, pero con un personaje como Pepe es medio imposible», expresó su compañera de vida. También indicó que buscan que Mujica reciba únicamente a las personas que él quiere ver.

Por su parte, el presidente Yamandú Orsi, confirmó que Mujica «está mal», y agregó: «Está en un estado de salud delicado, no puede moverse. Estamos todos tratando de cuidarlo y que no haga cosas que lo puedan perjudicar».

Orsi destacó que, aún en esta situación, Mujica continúa brindando ideas: «Sigue siendo muy útil para esas conversas de media hora, una hora, dos horas, donde te traés un paquete de ideas y de sensibilidades que nos vienen muy bien».

En diciembre pasado, el expresidente se sometió a un procedimiento médico para facilitar su alimentación e hidratación. Desde entonces, su actividad pública se redujo de forma drástica.

En una entrevista publicada en enero por el semanario Búsqueda, había adelantado su deseo de morir en su hogar: «Yo me voy a morir acá. Ahí afuera hay una sequoia grandota. Está Manuela —su perra— enterrada ahí. Estoy haciendo los papeles para que ahí también me entierren a mí. Y ya está».

