Alimentos en Argentina: más caros que en Chile, Brasil y México

Un estudio regional detalla el impacto de la inflación y los altos impuestos en el costo de la canasta básica.

Argentina se ubica como el segundo país más caro de América Latina para adquirir alimentos y bebidas en supermercados, solo por detrás de Uruguay, según un informe del sector privado que analizó el costo de la canasta básica familiar en la región.

El estudio, basado en una canasta de productos que replica a la Canasta Básica Alimentaria calculada por el INDEC para el Gran Buenos Aires (GBA), estimó que una familia tipo de cuatro integrantes en Argentina necesita unos u$s557 mensuales para cubrir sus necesidades alimentarias. Este monto supera al de países como Chile, Perú y Brasil.

El relevamiento consideró los precios vigentes al 21 de abril y contempló el consumo mensual de un hogar compuesto por dos adultos y dos niños. Para garantizar la comparabilidad, se utilizaron los mismos productos y cantidades en los 10 países evaluados. Además, se seleccionaron hasta cinco marcas por artículo para obtener un promedio representativo.

El resultado posiciona a Argentina en el segundo lugar, solo superada por Uruguay, donde el costo mensual de una canasta similar alcanza los u$s 646. México, en tanto, se mantiene cerca con un promedio de u$s 547, mientras que Paraguay se destaca como la opción más económica, con apenas u$s 342 mensuales.

Factores que impulsan los altos precios en Argentina

El informe elaborado por Ecosur señala varios factores que explican el elevado costo de los alimentos en Argentina, entre ellos, la estabilidad del tipo de cambio oficial en el último año, una alta carga impositiva, restricciones al comercio exterior y una inflación sostenida.

En cuanto a los productos que más impactan en el presupuesto familiar, la carne vacuna es el principal componente, con un gasto mensual estimado en u$s 138 por familia. Otros alimentos que representan una parte significativa del gasto son el pan (u$s 72), la carne de pollo (u$s 56) y la leche, junto con bebidas como gaseosas y vino (u$s 40 cada uno). Las verduras frescas, como la lechuga, el tomate y la papa, también generan un gasto importante, alcanzando aproximadamente u$s93 mensuales.

La inflación sigue presionando los precios

En marzo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un incremento del 3,7%, impulsado principalmente por el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, que subió un 5,9%, según datos del INDEC. Para abril, las consultoras proyectan un IPC que podría ubicarse entre el 2,7% y el 3,5%, aunque se espera que los alimentos, en particular la carne, continúen siendo uno de los sectores con mayores incrementos.

De hecho, según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el precio de la carne en mostradores subió un 6,1% en abril, acumulando un incremento interanual del 65,1%. El kilo promedio se ubicó en $12.061, con aumentos destacados en cortes populares como osobuco (9,4%), carnaza (8,1%), roast beef (7,9%), peceto (5,1%), bife ancho (4,9%) y colita de cuadril (3,3%).

Mientras tanto, las empresas alimenticias negocian con los supermercados ajustes moderados para el mes de mayo. Las primeras listas de precios presentadas por el sector fueron rechazadas en el marco del nuevo esquema cambiario acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que podría anticipar nuevas tensiones sobre el costo de la canasta básica en las próximas semanas.

