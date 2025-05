Falleció Daniel Fernández Strauch, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes

La noticia la confirmó otro de los sobrevivientes.

Daniel Fernández Strauch, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, murió este viernes a sus 79 años. El ahora ex ingeniero agrónomo estaba internado en el último tiempo. La triste noticia fue confirmada por Gustavo Zerbino, otro de los sobrevivientes de la tragedia ocurrida en octubre de 1972 cuando el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en la Cordillera de los Andes.

«Con una sensación agridulce Tristeza porque se acaba de ir al cielo Daniel Fernández Strauch un hermano de la Montaña y alegría por la familia maravillosa que dejó y porque al final no sufrió», expresó en redes sociales Zerbino.

«Te vamos a extrañar Daniel, Papo como le decían todos», concluyó el mensaje.

Quien también lo despidió, además de sus amigos y familiares, fue Juan Antonio Bayona, director de la película «La sociedad de la nieve»: «Esta es una de mis últimas fotografías con Daniel Fernández Strauch tomada el pasado mes de octubre en Montevideo. Me dio tiempo a estar con él un viaje más. Porque Daniel se marchó, pero no sin antes pelearla, como hizo toda su vida, dando ejemplo».

«Escucharle te daba energía. Era un hombre parco en palabras, no hablaba si no era necesario. Pero esa sequedad no era más que un escudo para proteger un corazón gigante», sostuvo.

A su vez, recordó: «De todos los supervivientes de los Andes, era uno de los que más se emocionaba al hablar».

«Fue un honor conocerle, pasar tiempo con él. Gracias infinitas por todo. Un abrazo gigante a toda su familia, en especial a su mujer, Amalia, y a sus primos Fito y Eduardo, y a todos sus amigos y compañeros de la montaña. Descansa en paz, amigo», cerró

Comentarios