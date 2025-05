Picadas en Sáenz Peña: desde la UNCAUS, denunciaron penalmente a una funcionaria de la Justicia Federal y a su hija

Héctor Barrionuevo, en su calidad de secretario de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional del Chaco Austral, denunció penalmente a la secretaria de la Fiscalía Federal de Sáenz Peña, P.M y a su hija, S.P, por la presunta participación de esta última en una picada ocurrida el 6 de abril pasado, en el centro sáenzpeñense. Además, pidió ser querellante en la causa.

En su denuncia, Barrionuevo pidió investigar a la funcionaria judicial quién habría intervenido para recuperar en tiempo récord la camioneta que utilizó su hija -que fue incautada en el operativo policial de esa madrugada- y también por haberle facilitado el vehículo. Además, solicitó ser querellante en la causa bajo el argumento de la protección de la vida y seguridad de los más de 25 mil alumnos que actualmente cursan en la universidad ante un hecho que, según estimó, “podría haber terminado en tragedia”.

De acuerdo a la crónica policial, dos vehículos fueron demorados por correr picadas en horas de la madrugada del domingo 6 de abril pasado, en pleno centro de Sáenz Peña. Luego se supo que una de las personas demoradas era la hija de la secretaria de la Fiscalía Federal de Sáenz Peña, P.M, adjunta del fiscal Carlos Amad.

P, de 18 años, fue demorada por personal policial y el vehículo secuestrado por el dispositivo de control, pero llamativamente el vehículo fue recuperado por su familia a las pocas horas, es decir durante el transcurso del domingo 6 de abril. Si bien se le realizó el test de alcoholemia, no se informó oficialmente los resultados.

Fuentes de aquella ciudad informaron que quien ordenó la rápida entrega de la camioneta a la familia de Michlig fue la jueza de faltas provincial, Celia Altamiranda, hermana de una exlegisladora radical de dicha ciudad y actual subsecretaria del gobierno de Leandro Zdero.

Según informó el portal Chaco Día por Día, vecinos de Sáenz Peña denunciaron en redes sociales que no es la primera vez que los llamados “hijos del poder” protagonizan este tipo de corridas en horas de la madrugada, incluso algunos de ellos participaron de hechos violentos y riñas callejeras.

La denuncia

Ante esta situación, Héctor Barrionuevo, en su calidad de secretario de Bienestar Social de la Universidad Nacional del Chaco Austral, decidió denunciar penalmente lo ocurrido. La denuncia quedó radicada en la fiscalía 3 de Sáenz Peña.

Explicó que su presentación apunta a proteger a los más de 25 mil alumnos que actualmente están matriculados en la Casa de Altos Estudios, en un hecho que podría haber “concluido en una tragedia”. Consideró además que “para el debido esclarecimiento de los hechos” resulta necesario no solamente investigar a la joven conductora, sino también a Pauluk, ya que la misma era propietaria de la camioneta utilizada para dicha “competencia ilegal de velocidad”.

Valoró como errónea la intervención del Juzgado de Faltas Provincial al considerar que se trata de un “evento criminoso catalogado como delito por la ley penal”. Recordó a su vez que a partir del caso “Cabello” las picadas automovilísticas fueron incorporadas al Código Penal -en el artículo 193 bis- y prevé penas de prisión que van de los 6 meses a los tres años e inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena.

Señaló que lo ocurrido se enmarca en lo que se conoce como “conducción peligrosa” y el bien jurídicamente protegido es el de la seguridad en el tránsito automotor, catalogado como un bien jurídico colectivo, cuya titularidad es indiferenciada y por lo tanto puede ser denunciado por cualquier integrante de la sociedad.

Recientemente, Barrionuevo hizo una nueva presentación ante la fiscalía 3. Esta vez, para solicitar su constitución como querellante particular de la causa. Con el patrocinio legal de la abogada Anahí Cuevas, Barrionuevo indicó que su participación en el expediente apunta a agilizar el trámite de la persecución penal, ofrecer pruebas y controlar las actuaciones a fin de colaborar con la resolución del caso.

En este sentido, reiteró que, en su carácter de secretario de Bienestar Estudiantil de la UNCAUS, entiende que el concepto de “bienestar estudiantil” implica no sólo la salud física, mental y social de los estudiantes de la universidad, sino también la “seguridad física” de los mismos. “Es por esto que me considero habilitado procesalmente para que se me dé la intervención en mi carácter de querellante particular”, afirmó.

