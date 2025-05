LAS BREÑAS: “NUESTROS CANDIDATOS NO NECESITAN ESCONDERSE EN LA LEGISLATURA EN BUSCA DE FUEROS”, ASEGURÓ ZDERO

El gobernador Leandro Zdero, acompañado de los candidatos a diputados provinciales por “Chaco Puede + La Libertad Avanza”, Julio Ferro y Carina Botteri Disoff, encabezó una conferencia de prensa en Las Breñas. En su discurso destacó la importancia de las elecciones legislativas del 11 de mayo para ratificar el modelo de provincia que se quiere para el futuro. También estuvieron presentes la vicegobernadora, Silvana Schneider y el intendente local, Víctor Omar Machuca.

El jefe del Ejecutivo provincial afirmó que su gestión demostró con hechos concretos su compromiso para mejorar el Chaco y dejó en claro las diferencias con la principal lista opositora. “Tenemos el contraste que nos permite mostrar las cosas que nos comprometimos con los chaqueños y las estamos cumpliendo”, dijo y ejemplificó: “Pudimos liberar las rutas, recuperar la libertad de circular, algunos no lo pudieron resolver en 16 años y nosotros lo hicimos desde el primer día”.

Zdero también hizo hincapié en la lucha contra las mafias y la corrupción. “Con la que entonces era ministra de Desarrollo Humano, Carina Botteri, también candidata a diputada, le cortamos el curro a todos estos delincuentes y a la mafia piquetera”, comentó el Gobernador.

Asimismo, el primer mandatario provincial recordó que a inicios de su gestión puso fin al adoctrinamiento que había en las escuelas de la provincia. “Nosotros, a partir del primer día del ciclo electivo recuperamos la escuela de Sarmiento. No se izó más una bandera de Cuba, se izó la celeste y blanca”.

En cuanto al sistema de salud, recordó el deterioro del mismo durante el gobierno anterior, y se refirió a la falta de insumos y el mal estado de las ambulancias. “Nosotros comenzamos a recuperarlo con más médicos, con más ambulancias, con medicamentos en los hospitales», dijo.

“Chaco es más que un partido político, este domingo es la oportunidad de recuperar lo que nuestros abuelos inmigrantes o nuestros padres nos enseñaron. Nosotros no somos los chaqueños de las mañas, somos el orgullo de nuestros padres o abuelos. Nuestros candidatos no necesitan ir a la Cámara de Diputados y esconderse por los fueros”, subrayó.

Por último, afirmó: “Quiero pedirles que redoblemos el esfuerzo, que salgamos con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con la frente en alto por lo que supimos conseguir hasta acá. Este 11 de mayo, que es el día de nuestro Himno Nacional, quiero escuchar ese grito sagrado desde Las Breñas que sea de la libertad”.

JULIO FERRO: “QUEREMOS UN CHACO QUE CREZCA, NO PODEMOS PERMITIR VOLVER AL PASADO”

El primer candidato a diputado provincial por “Chaco Puede + La Libertad Avanza”, Julio Ferro, destacó la importancia de las elecciones legislativas del 11 de mayo y llamó a redoblar los esfuerzos en la recta final de la campaña. “Tenemos que recorrer casa por casa, hablar con nuestros vecinos, amigos y familiares. Es importante que todos vayan a votar, especialmente nuestros jóvenes”, subrayó.

Asimismo, Ferro comentó acerca de los proyectos e iniciativas para el futuro de la provincia pero señalando la importancia que significa tener mayoría en la Legislatura. “Hoy tenemos una Cámara de Diputados que ha puesto palos en la rueda al Gobierno Provincial, una minoría que no ha acompañado las leyes que necesita el Chaco. Nosotros vamos a proponer un paquete de medidas para generar empleo privado, incentivar la cultura emprendedora y crear una agencia de desarrollo e inversiones para visibilizar los productos chaqueños a nivel nacional e internacional”, explicó.

También hizo énfasis en la educación y la salud, proponiendo medidas como la implementación de tutorías socioemocionales para los jóvenes y el fomento de la programación y robótica en la educación secundaria. “Este es el Chaco que queremos, un Chaco que crezca, que se desarrolle. No podemos permitirnos volver al pasado”, aseguró.

Para finalizar, llamó a los jóvenes a participar de estos comicios y que no se dejen llevar por la desconfianza que han generado gestiones en el pasado. “Este 11 de mayo es la oportunidad de dar vuelta una página nefasta para el Chaco. No podemos permitir que sigan en el poder los mismos de siempre, los que no pueden explicar la corrupción de su gobierno», cerró.

VÍCTOR OMAR MACHUCA: “ESTE 11 DE MAYO NO ES UNA ELECCIÓN MÁS”

Por su parte, el intendente de Las Breñas, Víctor Omar Machuca, puntualizó: “Este 11 de mayo no es una elección más. Es el momento de renovar la mitad de los integrantes de la Cámara de Diputados, 16 legisladores que elegiremos todos los chaqueños», expresó, y agregó: “Este desafío es fundamental para seguir con el trabajo iniciado por el gobernador Zdero en el año 2023”.

Machuca reconoció los desafíos que enfrenta el Gobierno provincial, especialmente en un contexto económico complejo para todo el país, pero resaltó el esfuerzo de Zdero para que la provincia salga adelante. “Sabemos que la gente tiene expectativas y esperanza en que este proyecto político siga transformando la vida de todos los chaqueños”, comentó el jefe comunal.

“No debemos quedarnos solo con los vecinos que vimos ayer. Hay que seguir trabajando en cada barrio, en cada hogar, llevando nuestra propuesta para que la gente pueda elegir con conocimiento y reflexión. Vamos a seguir militando hasta el triunfo este domingo”. concluyó Machuca en un claro mensaje de apoyo para con el primer mandatario provincial.

