CHARATA: “LES PIDO A LOS CHAQUEÑOS QUE ESTE DOMINGO 11 NOS ACOMPAÑEN CON SU VOTO”, EXPRESÓ ZDERO

El gobernador Zdero, acompañado de los candidatos a diputados provinciales por “Chaco Puede + La Libertad Avanza”, Julio Ferro y Susana Maggio, encabezó una conferencia de prensa en la localidad de Charata. El jefe del Ejecutivo provincial mostró su entusiasmo y energía para continuar con el proceso de orden y cambio; y pidió el apoyo de los charatenses para las elecciones legislativas de este domingo 11 de mayo.

Junto al Gobernador también estuvieron presentes la vicegobernadora, Silvana Schneider y el intendente local, Rubén Rach, en clara muestra de apoyo al proyecto político que encabeza Zdero.

En su discurso, el primer mandatario provincial se refirió a los comicios de medio término y destacó la trascendencia de estos. “Hemos logrado orden, empleo, crecimiento en un año y cuatro meses de gestión, imaginen lo que podemos conseguir con una Legislatura que nos brinde las herramientas necesarias. Hoy no lo podemos realizar porque tenemos a algunos Diputados que no quieren que les vaya bien al Chaco”, declaró.

“Algunos decían que había problemas en la provincia que no íbamos a poder resolver. Nos encargamos de demostrar que se podía mejorar el sistema de salud, el educativo y la seguridad, acompañamos al sector productivo, pusimos orden en las rutas y calles, le pusimos fin a los intermediarios para recuperar la dignidad a los chaqueños. Solamente había que tener decisión”, puntualizó.

Con contundencia, Zdero respondió a las criticas opositoras que atacan a su gestión, a sus funcionarios y a sus candidatos. “El ladrón cree que todos son de su misma condición, lo que ocurre es que estamos frente a una campaña muy agresiva, de desprestigio permanente”, dijo y añadió: “Justamente enfrentamos dos denuncias que caen en saco roto porque decían que no íbamos a poder pagar el sueldo de abril y ya lo pagamos, decían que no íbamos a pagar el aguinaldo el año pasado y no solamente lo pagamos, sino que estamos pagando la deuda que nos dejaron”.

Y continuó: “Ellos creen que todos somos de la misma condición, y nosotros no cometemos esos ilícitos a los que ellos estaban acostumbrados. Lo que venga de Capitanich lo tomamos como de quien viene. No sé si van a haber chaqueños que se atrevan a votar a quienes nos dejaron en lo más oscuro, pero fundamentalmente a quienes tuvieron actos perversos e hicieron alianzas con la mafia piquetera”.

Para finalizar, destacó: “Nuestra lista, encabezada por Julio Ferro, es una lista para recuperar esa herramienta que necesitamos en la Legislatura. Chaco es más que Leandro Zdero, Chaco necesita legisladores honrados, transparentes, porque ninguno de ellos va para refugiarse en los fueros como tenemos enfrente”.

JULIO FERRO: “ESTA LISTA VA A PRESTIGIAR A LA LEGISLATURA”

El primer candidato a diputado provincial por “Chaco Puede + La Libertad Avanza”, Julio Ferro, remarcó la importancia de las elecciones legislativas y pidió a los charateneses que vayan el domingo a votar. “Estamos a días, es importante que vayan a votar, que se expresen en las urnas, se ponen en juego dos modelos de provincia totalmente distintos”, indicó.

“En un lado están los mismos de siempre, y acá tenemos una lista que promueve el gobernador de la provincia, Leandro Zdero, que realmente quiere ir a prestigiar la Cámara de Diputados”, valoró el candidato a legislador provincial.

Asimismo, Ferro recordó los casos de corrupción que existieron en la gestión anterior: “No pueden explicar la corrupción de su gobierno, que yo creo que es el gobierno más corrupto que tuvo en la historia la provincia del Chaco, la alianza que tenían con la mafia piquetera, que en nombre de la pobreza se hicieron millonarios”.

Por último, llamó a trabajar en conjunto desde todos los poderes del Estado para revertir la situación provincial. “Si no se mete la mano en la lata, como lo hacían antes, y nosotros nos ponemos las pilas como legisladores y acompañamos al Poder Ejecutivo, vamos a sacar esta provincia adelante”, indicó.

SUSANA MAGGIO: “ESTE DOMINGO TENEMOS QUE DECIRLE SÍ AL CHACO DEL PRESENTE Y DEL FUTURO”

Por su parte, la candidata a diputada provincial por “Chaco Puede + La Libertad Avanza”, Susana Maggio, destacó: “Como dijo el Gobernador, no se trata de partidos políticos. Se trata de los jóvenes, las mujeres, los hombres, las personas mayores, que son los que nos transmiten la experiencia de bien, que quieren lo mejor para nuestra querida provincia”.

“Tenemos que decir no. No a los piqueteros, no a la intermediación, no a la gente que actuó deshonestamente, no a las 2.500 viviendas que desaparecieron, no a la corrupción nuevamente, pero tenemos que decirle sí a la honestidad, a la transparencia, a mejorar la educación, que la educación tenga calidad, excelencia”, aseguró.

Y cerró: “Tenemos un deber moral el domingo de abrazarnos todos juntos, más allá de los partidos políticos para decirle sí al Chaco del presente, sí al Chaco del futuro”.

SILVANA SCHNEIDER: “NUESTRA LISTA LLEVA GENTE HONESTA Y TRABAJADORA”

La vicegobernadora Silvana Schneider expresó su satisfacción por volver a Charata, en el marco de la campaña electoral. “Muy contenta de estar aquí nuevamente, en esta oportunidad rindiendo cuenta del trabajo realizado en este año y cuatro meses de gestión, pero también pidiendo el acompañamiento a los charatenses”, expresó.

Schneider valoró la lista y los candidatos a diputados que lleva “Chaco Puede + La Libertad Avanza” para los comicios provinciales de este domingo: “Con una lista renovada, pero fundamentalmente con gente honesta, con gente trabajadora, con gente que está dispuesta a seguir acompañando cada uno de los proyectos provinciales que hacen al desarrollo y al crecimiento de nuestras provincias”.

RUBÉN RACH: “NECESITAMOS REFORZAR LA CÁMARA DE DIPUTADOS”

De esa forma, el intendente de Charata, Rubén Rach, demostró su apoyo y confianza al gobernador Zdero y resaltó la importancia del trabajo colectivo para afrontar las elecciones del domingo. “Los que estamos en política de hace unos años sabemos que el domingo de elecciones es un día de mucho trabajo, de arrancar temprano y terminar muy tarde. Estamos bien porque sentimos el apoyo, en mi caso, del charatense, pero también el acompañamiento de la gente que trabaja con nosotros”, comentó.

Y añadió: “Necesitamos reforzar la Cámara de Diputados donde se gestan y se aprueban las leyes para nuestra provincia, que hoy lamentablemente no tenemos. La mayoría la tiene el peronismo, la tiene Capitanich, y son los que ponen palo en la rueda justamente”.

