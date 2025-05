PRESIDENCIA DE LA PLAZA: LA LISTA DE CHACO PUEDE + LLA ES EL “CONTRASTE” FRENTE AL FRACASO DE LOS QUE GOBERNARON 16 AÑOS” DESTACÓ ZDERO

El gobernador Leandro Zdero, acompañado de los candidatos a diputados provinciales por “Chaco Puede + La Libertad Avanza”, encabezó una conferencia de prensa realizada en el Club Comercio de Presidencia de la Plaza. Zdero resaltó la importancia que tienen las elecciones legislativas de este domingo 11 de mayo y pidió a los ciudadanos a que vayan a votar para dar vuelta definitivamente a una de las páginas más oscuras de la historia del Chaco.

“Estar aquí, en Presidencia de la Plaza, es ratificar el compromiso con cada ciudadano, pero también con los chaqueños. Por eso, venimos a pedirles que nos acompañen este domingo porque es una fecha trascendental, no se trata de una elección más”, señaló el Gobernador.

Asimismo, Zdero aseveró: “Hemos iniciado un proceso de cambio y orden en 2023, logramos resolver aquellos problemas que decían que no se podían, ordenamos la provincia donde la anarquía y el desorden eran un común denominador”, dijo y añadió: “Hoy no hay más cortes de ruta, no hay más intermediarios, ordenamos el Estado para que los recursos de los chaqueños vayan a obras que se puedan concluir”.

En ese sentido, enfatizó: “Los recursos de los chaqueños hoy se utilizan para beneficiar al Chaco y no como en la gestión anterior que terminaban en casos de corrupción. Esa etapa quedó atrás”.

“Por eso necesitamos el acompañamiento el 11 de mayo, para avanzar en una provincia que crezca y se desarrolle de la mano del trabajo, de las inversiones y del empleo. Durante mucho tiempo los chaqueños fuimos estigmatizados con la idea de que éramos una provincia marginal, la provincia de las malas noticias y eso no somos. Los chaqueños somos gente de bien, gente honesta, y por eso la etapa que se viene es la de recuperar la dignidad”, valoró el primer mandatario provincial.

Por último, expresó: “Actualmente tenemos una Cámara de Diputados que no nos acompaña para profundizar en las leyes e iniciativas en beneficio de todos los chaqueños. Por eso, esta lista que encabeza Julio Ferro, es la que debemos acompañar todos el 11 de mayo. Esta lista nos enorgullece a todos porque es el contraste frente al fracaso de quienes están del otro lado y ahora dicen que tienen las recetas para solucionar los problemas que ellos mismos dejaron”.

JULIO FERRO: “TENEMOS LA OPORTUNIDAD HISTÓRICA DE DAR VUELTA UNA PÁGINA NEFASTA DE LA PROVINCIA”

El primer candidato a diputado provincial por “Chaco Puede + La Libertad Avanza”, Julio Ferro, invitó a los vecinos de Presidencia de la Plaza a concurrir a las urnas este domingo 11 de mayo. “Tenemos la oportunidad histórica de dar vuelta una página nefasta para la provincia del Chaco”, puntualizó.

“Los que están del otro lado ya estuvieron 16 años gobernando y ahora resulta que tienen todas las soluciones, pero no han arreglado ninguno de los problemas que ellos mismos dejaron. Se fueron dejando al Chaco pobre, con deudas y con los peores índices educativos del país, además, con una corrupción de gobierno que hasta el día de hoy siguen sin poder explicar”, manifestó Ferro y trajo a la memoria que Emerenciano Sena, “Quintín” Gómez, entre otros, fueron candidatos en el pasado.

Para finalizar, el candidato a legislador indicó: “Este 11 de mayo hay una lista, la que promueve el Gobernador, que tiene gente honesta, capacitada, preparada, con ficha limpia y que quiere un Chaco mejor. Hoy tenemos minoría en la Legislatura y no podemos tratar los proyectos que impulsa el Gobernador en beneficio de los chaqueños, por eso, pedimos que nos acompañen este domingo”.

