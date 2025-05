MACHAGAI: “ESTE DOMINGO 11 DE MAYO TENEMOS LA POSIBILIDAD DE VOTAR POR UNA LEGISLATURA QUE NOS ACOMPAÑE”, DIJO ZDERO

De cara a las elecciones legislativas que se realizarán este domingo 11 de mayo, el gobernador Leandro Zdero, junto a los candidatos a diputados provinciales por “Chaco Puede + La Libertad Avanza”, encabezó hoy una conferencia de prensa en la localidad de Machagai.

El primer mandatario provincial pidió el acompañamiento de cara a los comicios de medio término para poder seguir transformando a la provincia y continuar con el orden que ha realizado desde que inició su gestión en diciembre de 2023. “Este domingo tenemos la posibilidad de lograr obtener una Legislatura que nos ayude para continuar con ese crecimiento que necesita el Chaco”, señaló Zdero.

En ese marco, el Gobernador recordó: “Por lo general, la provincia del Chaco era reconocida por hechos que han pasado, y que evidentemente quedó de manifiesto por la trama realizada por el Gobierno anterior, desde ‘la rosadita’ hasta diferentes allanamientos que involucrarían a quienes gobernaron durante 16 años. Por eso digo, nosotros no somos eso, los chaqueños somos gente honesta, trabajadora y con esfuerzo podemos salir adelante”.

“El 11 de mayo tenemos la posibilidad de dejar atrás ese dolor. Tenemos la posibilidad concreta de tener las herramientas de una Legislatura que nos acompañe”, indicó Zdero.

Como muestra de todos los proyectos e iniciativas que llevó adelante su Gobierno, el jefe del Ejecutivo chaqueño ejemplificó el programa “Ahora + Campo”, destinado a brindar alivio al sector productivo. “Ya se comenzaron a otorgar la ayuda, por ejemplo, para preparar la tierra, que directamente va al combustible con un control de los inspeccionistas del Ministerio de Producción”, aseguró. En esa línea, también destacó el trabajo con los consorcios rurales y la ampliación de la exención al Impuesto Inmobiliario Rural por un año para productores de hasta mil hectáreas. “Esto no pasó nunca en nuestra provincia”, afirmó.

Además, sostuvo que el abordaje no se limita a la coyuntura, sino que apunta al mediano y largo plazo: “Vamos a trabajar no solamente en las perforaciones que estamos haciendo, sino también con reservorios, con la posibilidad de manejo de las cuencas, que cada vez que llueve se pueda colectar agua”.

Finalmente, Zdero subrayó que el campo es clave para la transformación del Chaco y criticó a quienes nunca creyeron en el sector productivo: “Muchos abonaron la idea de que hay que acompañar al campo cuando nunca creyeron en él. Soy hijo de productor, entiendo lo que significa el campo, es el motor económico de nuestra provincia, no hay posibilidad de transformar al Chaco si no es con el campo”.

JULIO FERRO: “SI QUEREMOS SACAR AL CHACO ADELANTE, NECESITAMOS CONSENSO ENTRE LOS PODERES”

El primer candidato a diputado provincial por “Chaco Puede + La Libertad Avanza”, Julio Ferro, señaló la importancia que tendrán las elecciones legislativas de este domingo. “Estamos ante un desafío muy importante”, precisó.

“Actualmente tenemos una Cámara de Diputados donde somos minoría. La mayoría de los proyectos de ley que se vienen para reformar a la provincia van a tener que pasar por la Legislatura. Estamos pidiendo el acompañamiento con su voto para que podamos tener una Cámara que no nos ponga más palos en la rueda y poder aprobar las leyes en beneficio de todos los chaqueños”, dijo Ferro.

Por esa sintonía, agregó: “Ponemos en juego dos modelos de provincia totalmente distintos: en uno están los mismos de siempre, el que gobernó 16 años y nos dejó un Chaco pobre, con bajos niveles de calidad educativa y siendo la provincia más endeudada del país; por otro lado, estamos nosotros, una lista que promueve el Gobernador con gente con experiencia, que se formó, que se capacitó y quiere un Chaco mejor”.

Para concluir, aseveró: “Si queremos sacar adelante al Chaco necesitamos dialogo y consenso entre los tres poderes del Estado. Todos juntos tenemos que apuntar hacia un mismo norte: el Chaco del orden y de la paz social”.

