El Eternauta ya es la serie más vista del mundo en Netflix

El Eternauta se convirtió en la serie de habla no inglesa más vista de Netflix a nivel mundial y esta confirmación llegó desde la propia cuenta argentina de la plataforma de streaming, donde señalaron: «Qué orgullo mi país, por favor«.

Si bien esta marca ya es algo increíble para una producción argentina, todavía le queda un pequeño paso más por delante para ser la serie más vista del mundo en general, es decir sin especificar en habla no inglesa. Actualmente, la única que está por encima suyo es The Four Seasons y parece cuestión de días para que El Eternauta se quede con su lugar.